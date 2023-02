Meteo, in arrivo il ciclone tropicale: in Sicilia rischio mareggiate e nubifragi

Allarme meteo, è previsto per le prossime ore un ciclone simil-tropicale che si abbatterà sulla Sicilia con rischio di mareggiate e nubifragi. Tuttavia, il fenomeno sarà tanto potente quanto rapido e dovrebbe risolversi in tempi brevi.

La previsione dell’esperto meteo sul ciclone tropicale in Sicilia

A parlare dell’allarme meteo e del ciclone tropicale in Sicilia ci ha pensato il meteorologo Antonio Sanò al sito IlMeteo.it. In merito a cosa aspettarsi, l’esperto ha dichiarato: «Massima attenzione ancora oggi sulla Sicilia per venti, violente mareggiate, nubifragi e abbondanti nevicate. Rischiamo dunque ancora onde di 6 metri sulle coste ioniche meridionali dell’isola, venti forza 9 e precipitazioni continue: la zona più colpita dal maltempo sarà quella compresa tra le provincie di Siracusa, Ragusa e Catania».

Il meteorologo ha spiegato anche da dove arriva questo fenomeno, chiamato ciclone simil-tropicale: «Nelle ultime ore il ciclone è arrivato dalle zone subtropicali, tuffandosi dalla Tunisia, da Sfax, nel Mediterraneo; poi, con una virata improvvisa tra Libia e Malta, ha acquisito tanto calore latente del mare e si è rinforzato fino a provocare venti di tempesta intorno a sé e mareggiate impetuose, oltre che piogge e nevicate eccezionali in Sicilia. Scriveremo una pagina della storia climatica italiana per il ciclone simil-tropicale del 10 Febbraio, infatti fino ad oggi avevamo avuto uragani mediterranei o MediCane anche fuori stagione, ma mai a Febbraio: ricordiamo Alex nel Gennaio 2016 ed Arlene nell’Aprile 2010, ma a Febbraio, prima del Riscaldamento Globale, non c’erano mai state le condizioni termiche per avere un ciclone simil-tropicale».

Un evento che dovrebbe terminare in tempi brevi

Ad ogni modo, l’esperto meteo Antonio Sanò ha dichiarato che l’evento non dovrebbe durare a lungo.

A questo proposito ha detto: «Da domani tutto sarà un ricordo, infatti i TLC, Cicloni simil-tropicali, tanto sono potenti quanto sono veloci a dissiparsi: difficilmente sul Mediterraneo i TLC hanno una vita superiore a 48 ore. Durante il weekend il tempo sarà sereno ovunque da Nord a Sud, anche nelle zone dove adesso il maltempo, oltre che tropicale, sembra infernale!».