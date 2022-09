Meteo, arriva l’autunno: forti temporali e temperature giù anche di 15 gradi

Arriva l’autunno in Italia, le previsioni meteo prevedono forti temporali e un ribasso di temperatura al di sotto dei 15 gradi. Ecco la situazione per le prossime settimane sul territorio italiano.

Dati e statistiche del meteo

Sono previste perturbazioni in Italia, da venerdì e per tutto il weekend e ci sarà un clima decisamente autunnale. Secondo gli ultimi numeri delle previsioni meteo, le temperature subiranno un ribasso di almeno 10 gradi, fino a 15 nelle zone che fino ad oggi hanno goduto del caldo afflusso nordafricano. Al Centro Nord sono previste temperature che passeranno da minime di 20 gradi in pianura a minime di 8 all’alba di domenica, mentre al Sud e in Sardegna crollano le massime da 35-37 gradi massime a 20 e 25 gradi.

Altri cali termici si avvertiranno anche di giorno al Nord, ad esempio nella città di Milano dai 30 gradi di oggi si passerà ai 20 di domenica mentre a Bologna e Venezia ci saranno 19 gradi di massima nella giornata di sabato con piogge intense e venti di burrasca.

Le previsioni per il weekend: attenzione a sabato

Le previsioni meteo non sembrano essere positive per i prossimi giorni e l’arrivo dell’autunno sembra essere sempre più una realtà. Si parte con la giornata di venerdì con al Nord temporali sul Triveneto e Lombardia, con peggioramenti ulteriori in serata. Verso il Centro ci saranno forti temporali su tantissime regioni come Umbria, Lazio e Abruzzo. Invece al Sud si prospetta un tempo variabile e incerto con ampie schiarite e locali rovesci.

Attenzione a sabato perché potrebbe essere la giornata peggiore: sono previsti venti di burrasca, piogge molto intense, inizialmente tra Triveneto ed Emilia Romagna e poi in discesa verso il Centro-Sud. Si prospetta una giornata terribile anche per il mare visto che le aspettative per le onde fino a 4-5 metri sul Mare Adriatico ed il Mare di Sardegna. Infine, domenica il tempo migliorerà quasi ovunque ma con temperature sottotono, specie al mattino.