Meteo, da domenica anticiclone Scipione da record: sembrerà estate

Da domenica il meteo continuerà ad essere positivo grazie all’anticiclone Scipione, una vera superstar da record. A parlare del meteo nell’ultimo periodo ci ha pensato Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito ilmeteo.it. Ecco quali sono state le sue previsioni.

Arriva l’anticiclone Scipione: come cambierà il meteo a ottobre

Antonio Sanò, parlando del meteo positivo e soleggiato, ha detto che durerà per diverso tempo: «Il clima simil-estivo durerà almeno fino alla fine di Ottobre! Dopo qualche pioggia tra oggi e domani, specie al Nord, da Domenica l’anticiclone Scipione l’Africano sarà superstar e provocherà una Terza Ottobrata; il tris seguirà le prime due fasi calde e soleggiate già particolarmente anomale».

Tuttavia, il direttore rivela anche che a ottobre ci saranno alcune anomalie: «In primo luogo la durata straordinaria di queste fasi calde, nel mese di Ottobre potremo arrivare a 24 giorni su 31 con condizioni simil-estive. E a differenza degli altri anni, non abbiamo ancora avuto temperature prossime agli zero gradi al mattino e nemmeno la neve sulle Alpi a quote medie. In più la presenza dell’anticiclone nordafricano in questo 2022 è davvero ingombrante». Sanò ha continuato anche dicendo: «Significa che in questo momento abbiamo lo stesso campo di alta pressione avuto a Giugno quando si toccarono i 41/42°C: Scipione l’Africano sta portando le identiche condizioni meteorologiche, solo che, a causa del minor numero di ore di luce, le massime non supereranno i 33/34°C. Ed è già tantissimo».

Cosa aspettarsi a novembre?

Antonio Sanò ha parlato anche del meteo di novembre: «Al momento le previsioni sub-stagionali per le prossime 6 settimane indicano temperature sopra la media del periodo, quindi anche Novembre potrebbe iniziare con condizioni calde e soleggiate: un’attenta analisi indica però che un’eventuale ‘Novembrata’, qualora si verificasse, sarebbe più probabile al Centro-Sud mentre sul Nord Italia banchi di nebbia sempre più frequenti e disturbi atlantici potrebbero bloccare il sogno estivo».