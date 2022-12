Meteo, allerta maltempo al Centro Sud: domani undici regioni a rischio

Allerta meteo domani in diverse zone del territorio italiano. In Calabria, la Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta meteo arancione. Maltempo anche al Centro-Sud in particolare in Campania, Basilicata, Puglia, Molise, Lazio, Abruzzo, Umbria, Toscana, Sardegna e Sicilia.

La situazione meteo sul territorio italiano tramite il commento di Lorenzo Tedici

Maltempo sulla penisola italiana infatti il meteorologo, Lorenzo Tedici del iLMeteo.it, avverte tutti: «Per le prossime ore, sono attese piogge a tratti anche intense tra Campania, Basilicata e Calabria ma non si escludono fenomeni significativi anche tra Lazio e Toscana con accumuli che localmente potrebbero superare i 100 mm. Dopo una breve tregua attesa nella notte, domani arriveranno altre precipitazioni, specie dal pomeriggio, ad iniziare dalla Sardegna verso le aree prospicienti il Mar Ligure e il Tirreno centro settentrionale».

Tedici ha voluto aggiungere un ulteriore commento: «Qui il contesto climatico sarà più mite, se non caldo. Se poi aggiungiamo le ampie schiarite assolate che si apriranno tra giovedì e venerdì, ecco che le temperature potrebbero schizzare su valori anomali per il periodo, come in Sicilia e in Calabria, dove si potrà registrare un clima addirittura simil-estivo con picchi fino a 26 gradi. Da giovedì pomeriggio arriveranno sulle Alpi anche nevicate oltre i 500-700 metri. Fiocchi fino a fino a quote di collina in Piemonte e sul nord-ovest della Lombardia, in parte fino nel fondovalle nelle valli alpine più interne. Sugli Appennini un sensibile aumento delle temperature porterà invece lo zero termico oltre i 2500 metri».

Quali sono le regioni a rischio

L’ondata di maltempo colpisce la penisola italiana con una nuova perturbazione in arrivo dalle isole Baleari che porterà allerta meteo per temporali, rischio idraulico e idrologico. I temporali si concentreranno sulle regioni centro-meridionali tirreniche, infatti il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un’allerta arancione per la Calabria.

Particolare attenzione per le zone tirreniche centro-settentrionali e per quelle del Centro Sud con allerta meteo gialla per altre 11 regioni. Da domani sono attese precipitazioni diffuse, anche molto intense e accompagnate da fulmini, grandinate e forti raffiche di vento su Campania, Basilicata, Puglia, Molise e Lazio, Abruzzo, Umbria, Toscana, Sardegna e Sicilia.