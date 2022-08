Meteo, allerta arancione per sei regioni: nubifragi al Nord e 43 gradi al Sud

Secondo le previsioni meteo, per i prossimi giorni sono previsti temporali, nubifragi e fenomeni atmosferici di alta intensità che hanno condotto la protezione civile a dichiarare allerta arancione. Ciò interessa in prevalenza le zone del Centro Nord, mentre al meridione i termometri toccheranno i 43 gradi.

Meteo, nubifragi e allerta arancione per sei regioni

La perturbazione atlantica che governa il Centro-Nord Italia porta fenomeni atmosferici di alta intensità, come nubifragi, vento e grandine. Al Sud, invece, le previsioni meteo indicano che i termometri toccheranno i 43 gradi, per via dell’anticiclone africano. Come spiegano gli esperti di IlMeteo.it, Il mare caldo, con temperatura dell’acqua a 30°C, fornisce calore, umidità ed energia alle celle temporalesche. E poi i terreni colpiti dalle ondate di caldo e dalla siccità, sempre più frequente, non permettono una buona infiltrazione delle acque meteoriche. Ciò consegue in un rischio di frane ed erosione costiera.

Nel dettaglio, Al Centro-Nord i temporali potranno essere associati a colpi di vento, grandinate e precipitazioni abbondanti. Nelle prossime ore i fenomeni più intensi si sposteranno lentamente verso est, dal settore nordoccidentale italiano verso il resto del Nord e la Toscana; in seguito l’instabilità raggiungerà anche il resto del Centro mentre al Sud, dopo i 40-41°C già registrati, potremo vedere un’ulteriore impennata del termometro: previsti picchi di 43°C all’ombra in Sicilia.

Le previsioni meteo

Giovedì 18. Settentrione: intensa perturbazione temporalesca. Al Centro: peggiora in Toscana e sugli Appennini con temporali, tante nuvole altrove. Al Sud: sole e caldo intenso ovunque.

Venerdì 19. Nelle zone del Nord: ancora maltempo. Al Centro: temporali sparsi anche intensi. Al Sud: locali temporali in Puglia e sul basso Tirreno, si attenua il caldo.

Sabato 20. Nord: bel tempo salvo locali addensamenti sul Nord-Est. Al Centro: bel tempo. Al Sud: temporali pomeridiani su Calabria e localmente Sicilia.

Tendenza. Domenica bel tempo salvo qualche isolato acquazzone di calore sull’Appennino, da lunedì rimonta dell’Anticiclone delle Azzorre al Centro-Nord, momenti di instabilità al Sud.