Meteo, allerta gialla per temporali domani 31 maggio: le regioni a rischio

Continua l’ondata del maltempo in Italia e il meteo del 31 maggio è una conferma di ciò. Infatti, il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un nuovo stato di allerta meteo gialla in gran parte del territorio italiano. Diverse regioni, da nord a sud, saranno colpite da maltempo e temporali nelle prossime ore, in linea con le previsioni effettuate per il ponte del 2 giugno.

Lo stato di allerta meteo gialla per il 31 maggio

Il Dipartimento della Protezione Civile, attraverso un bollettino, ha diramato lo stato di allerta meteo gialla in ben 12 regioni italiane. Non si placa quindi, l’ondata di maltempo che ha colpito il mese di maggio, provocando disagi e disastri in Italia come l’alluvione in Emilia-Romagna. Le regioni interessate dall’allerta meteo gialla sono: Basilicata, Abruzzo, Calabria, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Umbria. In particolar modo, in Lombardia, le zone a rischio sono l’Alta Pianura orientale e la Pianura centrale, Laghi e Prealpi varesine, la Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche e il Nodo Idraulico di Milano. Per queste zone sono previsti temporali e condizioni meteo decisamente sfavorevoli.

Il rischio idraulico e idrogeologico in Italia

L’allerta meteo per il 31 maggio riguarda anche il rischio idraulico e idrogeologico in determinate regioni. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato l’allerta meteo per rischio idraulico nelle seguenti regioni: Calabria ed Emilia Romagna. Per quanto riguarda l’Emilia Romagna, le zone interessate sono la Costa romagnola, la Pianura bolognese e la Bassa collina e pianura romagnola. Lo stato d’allerta per rischio idrogeologico riguarda invece ben 7 regioni, vale a dire: Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Molise, Sicilia, Toscana e Umbria. Sempre con riferimento all’Emilia Romagna, c’è il rischio idrogeologico secondo le previsioni meteo del 31 maggio nelle zone della Bassa collina e pianura romagnola, Collina bolognese e Alta collina romagnola.