Meteo 25 aprile: le previsioni regione per regione

Secondo le previsioni meteo, lunedì 25 aprile 2022 sarà una giornata all’insegna del tempo variabile e localmente instabile. L’Italia si troverà divisa in due, con un settentrione nuvoloso e piovoso e un meridione più soleggiato (pur con eccezioni).

Previsioni meteo 25 aprile: Nord e Centro

Nelle regioni del Nord e nelle zone interne del Centro si assisterà infatti ad una nuvolosità irregolare che, pur alternata a schiarite, sarà associata a locali piogge anche sotto forma di rovesci o temporali in sviluppo soprattutto nel pomeriggio. Il maltempo riguarderà soprattutto le aree alpine, l’Appennino centro-settentrionale, tra Liguria di levante e nordovest della Toscana, e dal tardo pomeriggio anche la Pianura Padana.

Si salveranno dal brutto tempo solo i settori più occidentali del Piemonte e marginalmente l’Emilia-Romagna, anche se il meteo primaverile ama giocare brutti scherzi e non bisognerà abbassare totalmente la guardia. Nelle ore serali l’instabilità si concentrerà tra Lombardia e Triveneto e sono previste nevicate sulle Alpi fino a quote di 1700-1800 metri.

Previsioni meteo 25 aprile: Sud

Nelle zone del Sud e nelle Isole il tempo sarà invece più soleggiato, grazie ad un debole anticiclone africano che riuscirà a garantire condizioni atmosferiche più stabili. I meteorologi segnalano però il rischio di brevi piovaschi pomeridiani su Gargano e rilievi nord-orientali della Sicilia.

Previsioni meteo 25 aprile: temperature, venti e mari

Per quanto riguarda le temperature, le minime saranno in lieve calo al Centro-Nord e Sardegna mentre le massime aumenteranno su Alpi e Nord-Ovest e caleranno al Sud e nella Sicilia settentrionale. Nel pomeriggio si registreranno in generale valori nella norma per lo più compresi tra 17 e 21 gradi.

Tra il Mar Ligure e l’alto Tirreno soffieranno venti moderati o tesi mentre altrove saranno più deboli. Quanto infine ai mari, il Mar Ligure sarà molto mosso, i restanti a ponente un po’ mossi mentre l’Adriatico e lo Ionio poco mossi.