Meteo, arriva la pioggia l’1 e il 2 novembre: dove ci sarà maltempo

Il meteo dell’1 e 2 novembre prevede piogga su tutta la Penisola, tranne per il Sud Italia. La temperatura media sarà comunque dai 22 ai 26 gradi. Nonostante questo, 10 milioni di italiani affronteranno la sfida e partiranno per una mini vacanza. Come sarà il tempo nelle diverse zone d’Italia?

Meteo 1 e 2 novembre: piogge in arrivo

La pioggia colpirà soprattutto il Nord, con particolare attenzione per il Nordest e l’arco alpino. La temperatura qui per l’1 novembre sarà leggermente più bassa rispetto alla media, con 18/23 gradi. Al centro, l’1 novembre porterà un tempo sereno, con nebbia solo nelle vallate. In Toscana ci saranno piogge sparse. A Sud il cielo è sereno o poco nuvoloso, con temperature tra i 22 e i 24 gradi. Per il 2 novembre, invece, Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna avranno pioggia.

Anche il nord della Toscana avrà piogge per la parte tirrenica, che arriverà fino al Lazio. Cielo poco nuvoloso, invece, per il Sud. Le previsioni meteo prevedono pioggia su gran parte d’Italia, quindi prima di partire è bene procedere portando l’ombrello e facendo attenzione alle condizioni del manto stradale.

Meteo 1 e 2 novembre: ponte bagnato, ponte fortunato

Nonostante le piogge intense, il ponte potrebbe riservare delle gradite sorprese. Se in questo weekend di Halloween c’è chi ha puntato sul mare e sulle spiagge, questo ponte bagnato potrebbe essere un ponte fortunato per visitare le città d’arte. Infatti, le zone dell’Emilia Romagna e della Toscana saranno cariche di pioggia, ma anche di fascino. Le temperature resteranno comunque abbastanza alte rispetto alla media di stagione.

Quindi, non sarà il caso di portare il cappotto, ma solo una protezione per la pioggia. Il meteo dei giorni 1-2 novembre resterà comunque abbastanza stabile per potersi godere qualche giorno di vacanza, con piogge leggere in tutta la Penisola. Non serve mettere qualcosa di caldo o di coprente in valigia.