Sposi nel Metaverso, è il primo caso al mondo

Niente parenti molesti, piedi gonfi, trucco disfatto e capelli fuori posto. Sposarsi nel Metaverso potrebbe risolvere tutta una serie di scocciature che le cerimonie di matrimonio comportano per sposi e invitati. L’hanno per lo meno pensata così Traci e Dave Gagnon (60 e 52 anni) che all’altare hanno mandato i propri avatar mentre loro stavano comodamente seduti sul divano.

Matrimonio nel Metaverso, il primo al mondo

Quello che si è celebrato tra i due sposini è il primo (anche se non riconosciuto) matrimonio celebrato nel Metaverso. La loro è stata una cerimonia tradizionale con fiori, invitati brindisi e paggetti, ma tutti in modalità avatar.

Dal momento che il matrimonio nel Metaverso ancora non ha un riconoscimento legale e viste le limitazioni legate alla pandemia, la coppia ha deciso di sposarsi in una forma “ibrida”; dal vivo con le persone più care, e in contemporanea con amici e parenti nella realtà “parallela”. I Gagnon hanno infatti trasmesso le loro nozze in streaming, e gli ospiti si sono “presentati” alla cerimonia come avatar.

Per organizzare il tutto, la coppia ha inviato foto di se stessi e del loro arredo di nozze al team degli eventi di Virbela e agli ingegneri del software, che hanno incorporato dettagli personalizzati come fiori di uccelli del paradiso e immagini della loro sede di persona nella cerimonia virtuale.

Doppia cerimonia per il primo matrimonio nel Metaverso

I signori Gagnon hanno voluto sposarsi sia fisicamente che virtualmente: la cerimonia fisica è avvenuta il 4 settembre all’Atkinson Resort & Country Club nel New Hampshire e hanno trasmesso in streaming la cerimonia per chi non era presente, facendo creare loro dei veri e propri avatar tramite un software apposito.

Entrambi lavorano come agenti presso eXp Realty. Il broker Dave Gagnon fa parte di eXp World Holdings, che possiede anche Virbela, un campus cloud. I colleghi hanno proposto alla coppia di organizzare la cerimonia gratuitamente.

Per il loro matrimonio, i due hanno scattato foto di loro stessi per creare avatar fedeli e hanno personalizzato ogni dettaglio, come accessori e decorazioni per la location virtuale. Traci Gagnon, come ha detto alla stampa, ha stimato che un lavoro del genere sarebbe venuto a costare circa 30.000 dollari.

“Sono stati in grado di prendere il mio abito da sposa e personalizzarlo” ha detto la signora Gagnon “hanno preso una piccola corona di fiori e me l’hanno messa sui capelli”.