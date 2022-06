C’è un nuovo mondo che si chiama Octagon. Non è più un pianeta inesplorato, anzi brulica di attività che per molti, oggi, sembrano aliene. Su Octagon sono in costruzione, al momento, tre enormi metropoli. Con grattacieli, case, ville, centri commerciali, uffici e negozi. E strani umani, che a noi semplici mortali paiono extraterrestri, ci stanno investendo miliardi e creando nuovi business milionari: uno di questi è italiano e si chiama Sergio Alberti. Una sorta di Dr Strange visionario e armato di pizzetto d’ordinanza, che cerca di dominare la magica compravendita real estate su Octagon. Acquistando tutte le 999 licenze immobiliari del pianeta.

Il real estate nel Metaverso: bolla o svolta?

Ma andiamo per ordine. Octagon è solo uno dei pianeti di un nuovo universo che ha fulminato persino Zuckerberg, il creatore di Facebook, non proprio uno che butta soldi dalla finestra: «Il Metaverso ci cambierà per sempre». Tutti abbiamo sentito parlare di Metaverso, pochi però hanno capito bene di cosa si tratta. Quando si cerca di spiegarlo in parole povere – anche se di povero qui c’è niente – si tende a banalizzare: è un mondo virtuale, una specie di videogame, qualcosa che “vive” solo in Rete, nei pc o negli smartphone. Il Metaverso in realtà è un’ibridazione tra il mondo reale e quello virtuale. Una sorta di fedele clone della realtà in cui si potrà interagire – incontrarsi, viaggiare, comprare, lavorare – tramite avatar identici a noi. Questo presuppone la creazione di spazi e terreni dove muoversi, e quindi anche di edifici digitali. Sono molti gli investitori che ci stanno mettendo le mani e la speculazione cresce. Si tratta di una bolla destinata al dimenticatoio o di una vera, realissima svolta del mercato real estate? Difficile dirlo oggi, ma è da poco capitato che un tale sia arrivato a spendere 450 mila dollari per assicurarsi la casa virtuale di fianco a quella di Snoop Dogg, diventando così il vicino di casa del rapper (almeno nel Metaverso). I grandi gruppi immobiliari mondiali sentono odore di quattrini e si stanno già scannando per entrare in questo nuovo, strano giro d’affari.

Entro pochi mesi su Octagon saranno completate le prime tre città

E qui entra in gioco il nostro Dr Strange, l’Italiano Sergio Alberti, 30 anni d’esperienza nel settore, co-fondatore della società Platinum Square. Un agente immobiliare 2.0 dal fiuto sensibile che già sette anni fa aveva scoperto e “conquistato” un altro mondo nuovo, Dubai. Diventando rapidamente uno dei maggiori consulenti di compravendita di case e uffici negli Emirati Arabi. «A Dubai credo di essere stato un pioniere quando non ci credeva quasi nessuno», spiega Sergio Alberti dal suo ufficio con vista mozzafiato in cima alla Concord Tower di Al Sufouh. «Nel Metaverso ci sono entrato per lo stesso motivo: sono una persona curiosa e attenta alle innovazioni, non potevo non cercare di comprendere lo sviluppo del mercato in questo nuovo mondo». A quanto pare, nel Metaverso funziona più o meno come nella realtà. Si cerca l’occasione giusta, che sia un appartamento, un negozio o un ufficio. Si possono comprare terreni o di edifici virtuali (preferibilmente in criptovalute, ma non solo) e rivenderle in NFT (non-fungible token) unici e non scambiabili. Le blockchain sostituiscono l’atto notarile. Alla bisogna, è possibile persino accendere un mutuo. «È tutto molto più semplice di quanto sembri», assicura Alberti, mentre posta su Instagram una “storia” ai suoi oltre 20 mila follower. «Entro pochi mesi nel Metaverso Octagon saranno completate le prime tre città. Torri, ville, terreni, negozi, centri commerciali. Gli investitori potranno acquistare le unità immobiliari, per poi darle in gestione – sia per affittarle che per la rivenderle – ai titolari delle licenze di agente immobiliare registrati in Octagon».

Licenze in vendita a 12.500 dollari l’una

Eh sì, anche per poter operare nel Metaverso serve essere operatori registrati. E lui, l’italiano Dr Strange, ha acquistato tutte le 999 licenze disponibili per poi rivenderle sul suo sito. Infatti solo i titolari avranno il diritto di esercitare i servizi di brokeraggio nel Metaverso. E proprio come nel mondo reale, potranno incassare le spese di intermediazione sul mercato immobiliare virtuale. A 12.500 dollari per ciascuna licenza, è un business da oltre 10 milioni di dollari. Ma l’obiettivo di Sergio Alberti è andare oltre, arrivando a rompere la barriera tra virtuale e reale: «In un futuro non lontano», spiega, «gli investitori potranno visitare e acquistare nel Metaverso immobili che poi verranno realizzati davvero, fisicamente, a Dubai. La visita virtuale del progetto sarà iperrealistica. Vedranno l’appartamento così come poi verrà costruito nel mondo reale, con le finiture che preferiscono e con l’arredamento che sceglieranno. E ovviamente, chi acquisterà in fase di progettazione pagherà prezzi molti più vantaggiosi di chi aspetterà di vederlo fisicamente realizzato. E questo potrebbe essere il futuro del real estate».

Nel 2021 le transazioni immobiliari nel Metaverso hanno superato i 500 milioni di dollari (veri)

Fantasie? Nessuno può dirlo. Ma oggi il mercato immobiliare del Metaverso sta raggiungendo cifre da capogiro: da quando Facebook ha cambiato nome in Meta, i prezzi dei terreni sulle piattaforme già esistenti sono saliti del 500 per cento e nel 2021 le transazioni hanno superato il valore complessivo di 500 milioni di dollari. Cifra che per gli esperti potrebbe addirittura più che raddoppiare quest’anno, superando il miliardo di dollari. E questi sono soldi veri.