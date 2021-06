Te li ricordi i concerti?

Date annullate, biglietti rimborsati e soldi persi: per fortuna, dal 2022 le cose dovrebbero tornare alla normalità. Sì, perché il calendario dei concerti in programma in Italia, il prossimo anno, è già fitto, e se tutto va come deve, si potrà finalmente tornare ad accalcarsi sotto un palco. Tra zone rosse, arancioni, gialle e bianche, infatti, per quest’anno non è stato possibile organizzare grandi eventi. C’è chi si è mosso un po’ in anticipo, come i Maneskin (il cui tour inizierà a dicembre 2021) o Antonello Venditti, in giro per l’Italia da luglio a settembre. Nella maggior parte dei casi, però, si è deciso di puntare direttamente al prossimo anno.

Con l’annuncio che anche i Metallica saranno al Firenze Rocks 2022, precisamente il 19 giugno, sale a tre la lista dei grandi gruppi presenti al festival toscano: si parte il 16 con i Green Day – che il giorno prima si esibiranno all’Ippodromo di San Siro a Milano – e si continua il 17 con i Muse. Band che in Italia hanno suonato in varie occasioni riempiendo stadi e arene.

Ma giugno 2022 sarà un mese all’insegna del rock anche oltre Firenze: il 25, a Imola, ci saranno i Pearl Jam, che in Italia tornano spesso e volentieri. Il 10 luglio, a San Siro, ecco i Guns ‘n Roses, gruppo che quattro anni fa scelse proprio l’autodromo emiliano come teatro italiano della loro reunion. Per chi invece avesse voglia di rituffarsi negli anni ’80, dal 12 al 18 luglio i Simple Minds saranno in Italia per il tour dei loro 40 anni: si parte da Taormina, poi il 14 a Pescara, il 15 a Pistoia, il 17 a Roma e si chiude in bellezza all’Arena di Verona. Il 29 a Parma tocca finalmente a Sting per il suo My Songs Tour, appuntamento rinviato già due volte a causa della pandemia.

Prima e dopo l’estate

I mesi tra giugno e agosto sono ovviamente quelli più caldi anche dal punto di vista degli eventi, ma non bisognerà aspettare così tanto. I più impazienti possono puntare su una delle cinque date italiane di Joe Satriani, in un mini-tour nel mese di maggio: 20 a Napoli, 21 a Lecce, 23 a Roma, 24 a Firenze e 25 a Milano. Erano famosi già prima, ma l’accoppiata Sanremo-Eurovision renderà i concerti dei Maneskin tra i più seguiti quest’anno: le date del 2021 sono già sold out, ma il gruppo romano ha in programma tanti appuntamenti per il 2022. A marzo suoneranno a Bologna (il 20), Milano (22) e Napoli (27), con due date – quelle del 26 a Napoli e quelle del 31 a Firenze – i cui biglietti sono già esauriti. Ad aprile, invece, sarà il turno di Firenze (seconda data, il 1), Torino (il 3), Bari (l’8) e Verona (il 23). Poco prima, il 15 marzo a Milano, sarà il turno di Skin e dei suoi Skunk Anansie. E se anche marzo è tardi, l’8 febbraio a Bologna si esibisce Ozzy Osbourne.

Se invece preferite qualcosa di più rilassante, le date di James Blunt il 21 marzo a Milano e il 22 a Padova potrebbero fare per voi. Il 30 e il 31 tocca invece a Hans Zimmer, a Milano e Bologna. Finita l’estate si riparte con The Weeknd, che il 31 ottobre e il 1 novembre 2022 si esibirà al Forum di Assago, a Milano, per le sue prime date italiane. A fine anno, dal 14 al 16 dicembre, è il turno dei Simply Red, con date a Roma, Firenze e Milano.

Gli italiani

I Maneskin, certo, ma non solo. A gennaio si parte con Sangiovanni, Gazzelle e Massimo Ranieri, mentre a febbraio tocca a Marracash (13 date in un mese), Edoardo Bennato e Caparezza, che porterà il suo ultimo album Exuvia in giro per lo stivale (13 concerti da Mantova a Catania). Dal 9 al 27 marzo ecco Fulminacci, reso noto al grande pubblico per il brano Santa Marinella portato a Sanremo.

Partirà da Jesolo, il 26 marzo, il tour di Tommaso Paradiso, che proseguirà anche ad aprile e maggio con 10 appuntamenti in totale. Dal 25 aprile all’11 maggio, invece, Zucchero renderà l’Arena di Verona la sua casa, esibendosi per 14 volte, in pratica ogni sera. Una sola data per Ligabue, il 4 giugno a Campovolo. Sarà poi il turno di Ultimo, che riempirà gli stadi di 5 città a giugno (Bibione, Firenze, Ancona, Torino e Napoli) e di altrettante a luglio (Bari, Pescara, Catania, Roma e Milano). Percorso simile per Cesare Cremonini, che dal 9 al 28 giugno sarà a Lignano, Milano, Torino, Padova, Firenze, Bari e Roma, mentre il 2 luglio chiuderà il tour a Imola.