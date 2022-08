Da Meta a TikTok, in Usa cause legali contro i social per problemi di salute

Snapchat, ma anche Facebook, Instagram e TikTok, al centro di nuove cause legali negli Stati Uniti. L’accusa è di recare disturbi psicofisici alla salute degli adolescenti, sempre più numerosi soprattutto sul social cinese. Come riporta l’Hollywood Reporter, decine di genitori e figli hanno deciso di portare le piattaforme in tribunale sostenendo che non solo causano danni agli utenti, ma lo fanno conoscendone i rischi. «Hanno nascosto la verità perché avrebbe influito sul loro successo», si legge in una delle denunce.

Bufera negli Usa contro i social network di Meta, Snapchat e TikTok

Le numerose cause negli Usa, le ultime di una serie di casi che legano i social alla salute mentale dei minori, fanno riferimento alla sezione 230 del Communications Decency Act. Si tratta, come ricorda l’Hollywood Reporter, della legge federale che protegge le aziende tecnologiche dalla responsabilità derivante dal contenuto di terzi. La sezione infatti sostiene come «nessun fornitore o utente di un servizio informatico interattivo può essere considerato l’editore o il promotore delle informazioni fornite da un altro fornitore di contenuti informativi». Secondo l’accusa, però, i social network sono prodotti difettosi che portano danni come disturbi alimentari, ansia e persino istinti suicidi. Gli algoritmi delle piattaforme amplificherebbero i contenuti pericolosi senza dare la giusta priorità alla sicurezza.

«In qualsiasi momento, ciascun imputato avrebbe potuto condividere queste informazioni con il pubblico, ma ha preferito tacere», si legge in una delle denunce presentate giovedì 18 agosto alla Corte Superiore di Los Angeles. «Sapevano però che avrebbero così dato vantaggio ai concorrenti o creato squilibri nella loro strategia di mercato». Dito puntato anche sul controllo anagrafico per l’iscrizione alle piattaforme, la cui mancanza deriverebbe da specifiche scelte e non da bug digitali. Per iscriversi a TikTok basta avere 13 anni, tanto che nel 2020 un terzo dei 49 milioni di utenti ne aveva meno di 14. Secondo l’accusa, il social cinese avrebbe deliberatamente evitato di verificare con l’attenzione l’indirizzo mail di iscrizione per evitare di perdere utenti. Stesso discorso per Snapchat, dove diversi iscritti aprono più profili contribuendo così al cyber-bullismo. Ancora nessuna risposta da parte di Meta, Snapchat e TikTok.