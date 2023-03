Meta-Siae, quali artisti italiani si possono ancora ascoltare sui social

I cantanti che hanno affidato la tutela del diritto d’autore a Soundreef, il gestore indipendente fondato nel 2011 a Londra, dovrebbero essere fuori dal conflitto Meta-Siae. Ma l’azienda reclama: le piattaforme tolgono anche i nostri brani e non c’è chiarezza al riguardo.

Meta-Siae, il caos che si è scatenato in queste ore

Dal pomeriggio del 16 marzo è iniziata la rimozione di tutti i brani degli artisti che hanno delegato la tutela dei diritti sulla propria musica alla Siae da Facebook e Instagram. L’operazione richiederà del tempo e il risultato sarà che molte tracce italiane non potranno più essere utilizzate a corredo di Storie e Reel di Facebook e Instagram. Molti cantanti nostrani hanno fatto la scelta di rivolgersi a Soundreef, un gestore indipendente fondato nel 2011. Tuttavia, in queste ore sembra esserci il caos e anche gli artisti che si sono affidati a Soundreef sembrano essere coinvolti nell’affaire tra Meta-Siae. Soundreef in una nota ufficiale ha scritto: «Sappiamo che il take down dei brani da parte di Meta sta riguardando non solo il repertorio Siae e il repertorio Soundreef con essa condiviso, ma anche il repertorio integralmente amministrato da Soundreef e i repertori esteri. È evidente che l’esito della trattativa tra Meta e Siae sta quindi danneggiando tutte le società di collecting operanti, in Italia e non. Data l’eccezionale gravità di questo evento senza precedenti alcuni, Soundreef sta direttamente contattando entrambe le parti per capire come l’intera negoziazione sia stata condotta e lavorando per ripristinare sulle piattaforme Meta tutti i brani di cui amministra totalmente i diritti».

Quali sono gli artisti italiani che si possono ascoltare sui social?

Tra i cantanti che hanno deciso di rivolgersi a Soundreef si trovano alcuni artisti molto famosi in Italia. Tra i più noti ci sono Laura Pausini e i Pooh. Ci sono anche i cantautori romani Fabrizio Moro e Paola Turci, oltre ai rapper Marracash, Sfera Ebbasta e J-Ax. La Soundreef gestisce anche i maggiori successi di Fabio Rovazzi, Enrico Ruggeri, Gigi D’Alessio, Morgan e Marco Masini. L’azienda possiede anche i diritti delle canzoni di Rkomi, Nesli, Tedua, Bresh e Federica Abbate, oltre a Noyz Narcos, Federica Camba e i Boomdabash.