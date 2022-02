Dopo Instagram, Meta lancia Reels anche su Facebook

I social network sono in continuo divenire. Nascono, evolvono. Ricordate quando su Twitter i cinguettii potevano essere lunghi al massimo 140 caratteri? Ebbene, dopo il successo su Instagram, adesso si potranno creare e condividere Reels anche su Facebook: la funzionalità, già disponibile negli Stati Uniti da settembre, sbarca ora in oltre 150 Paesi. Lo ha annunciato Mark Zuckerberg in persona, attraverso un post sul social principale di casa Meta.

«Reels è già di gran lunga il nostro formato di contenuti con la più rapida crescita e da oggi è disponibile per tutti su Facebook, a livello globale. Vogliamo che Reels sia il posto migliore per i creatori di connettersi con la loro community e guadagnarsi da vivere, quindi stiamo lanciando anche nuovi strumenti di monetizzazione», ha scritto il presidente di Meta. «I video contano ormai per quasi la metà del tempo che le persone passano su Facebook e Instagram».

Reels, Meta lancia la sfida a TikTok

Dopo il lancio su Instagram nell’agosto del 2020, arrivano anche su Facebook i video brevi, funzione in ascesa con cui la piattaforma di Zuckerberg sfida TikTok. Tra i Paesi in cui sono stati resi disponibili, ovviamente, c’è, anche l’Italia. Per quanto riguarda i formati, c’è la possibilità di realizzare Reel di 60 secondi e anche l’opzione Remix, che consente di creare nuovi video brevi accanto a quelli già esistenti e condivisi pubblicamente su Facebook. Per le modalità di monetizzazione, sono quelle già esistenti negli Stati Uniti dallo scorso autunno: innanzitutto Reels Play, che paga i produttori di contenuti in base alle performance dei loro video. E poi c’è un’altra opzione, preannunciata da Meta, che dà la possibilità di monetizzazione diretta per Facebook Reels in revenue share provenienti da inserzioni pubblicitarie e dal supporto dei fan.

Non solo Reels su FB: le novità di Instagram

A proposito di novità, ce ne sono anche due che riguardano Instagram. La prima è la funzionalità “Private Story Likes”, che permette agli utenti di mettere “like” a una storia senza inviare un messaggio privato al suo autore. La seconda è la funzione “Prenditi una pausa”, che permette di decidere quanto tempo trascorrere sul social e quando fare una pausa: gli utenti riceveranno un promemoria che ricorderà loro di uscire momentaneamente dalla piattaforma per un certo tempo.