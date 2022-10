Facebook, flop per Horizon Worlds: nel metaverso meno di 200mila utenti a ottobre

Il metaverso ora è un flop anche per la stessa Meta. Il colosso di Mark Zuckerberg sperava di poter lanciare con Horizon World un nuovo concetto di realtà virtuale e in effetti è così. Ma questo non significa che a prescindere sarebbe stato un successo, anzi è tutt’altro. Facebook continua a riempire il proprio mondo magico di città e oggetti, ma le persone che davvero praticano quegli ambienti simulati con visori o occhiali smart sono poche. E ora, sui risultati non all’altezza delle aspettative, spuntano dei documenti interni alla stessa società, in cui si parla di numeri bassi e grande delusione.

Horizon Worlds: a ottobre meno di 200mila utenti

Intorno a Horizon Worlds c’erano alte aspettative, ma finora i numeri non stanno dando ragione agli sviluppatori. L’obiettivo iniziale era di raggiungere i 500mila utenti al mese entro la fine del 2022. I dati ufficiali, invece, li ha pubblicati il Wall Street Journal e parlano di meno di 200mila utenti a ottobre. Nella migliore delle ipotesi, da qui a fine anno gli utenti potranno toccare quota 280mila, secondo il quotidiano. Ma Meta deve fare i conti anche con chi si abbona all’app e poi abbandona dopo il primo mese. Questo è il dato che preoccupa maggiormente il colosso di Zuckerberg. Wall Street Journal spiega che «un mondo vuoto è un mondo triste», e forse proprio sulla gran quantità di mondi creati e abbandonati, mai visitati da alcun utente, si fonda il fallimento del metaverso di Facebook.

Per accedere serve il visore Quest

Un altro problema, evidenziato nei documenti della società, potrebbe essere rappresentato dal visore Quest. Serve questo, infatti, per accedere al mondo virtuale. Ma tra il prezzo alto, di circa 400 dollari, e i tanti che non lo utilizzano dopo i primi sei mesi dall’acquisto, sembra non piacere agli utenti. E poi c’è il caso relativo ai bug del software. Sono troppi, secondo molti utenti, tanto che Meta ha dovuto bloccare per tutto il mese di settembre il lancio di nuovo servizi su Horizon Worlds. Mentre Zuckerberg crolla in borsa, sul campo social deve difendersi da TikTok e colossi come Microsoft e Appel stanno proseguendo nei loro progetti di realtà aumentata.