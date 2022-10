Meta Connect, dal Quest Pro al gaming: tutti gli annunci dell’evento

Meta ha presentato la sua porta per il metaverso. Nel corso dell’evento Meta Connect 2022, conferenza annuale degli sviluppatori della società di Mark Zuckerberg, è stato finalmente svelato infatti il visore Quest Pro. Fino a ora noto come Project Cambria, intende rivoluzionare il mondo del gaming, ma non solo. Grande attenzione al lavoro e all’impresa, con l’intento di espandere i ‘confini’ del proprio ufficio e spazio anche ai videogiochi, con l’annuncio di diversi titoli in arrivo tra cui un adattamento di The Walking Dead e un capitolo su Iron Man. Senza dimenticare un interessante prototipo di un braccialetto neurale capace di sfruttare l’elettromiografia per leggere i movimenti senza l’uso di controller fisici.

Meta Connect 2022, tutti gli annunci dell’evento dal Quest Pro al gaming

Meta Quest Pro, molto più che un dispositivo VR per i videogame

Il dispositivo più interessante – e atteso – del Meta Connect 2022 era sicuramente il visore Meta Quest Pro. Protagonista dell’evento, si propone di catturare il mondo reale con telecamere esterne e trasmetterlo su scala virtuale in contemporanea. Sfrutterà lenti pancake sottili e tecnologia ottica in grado di curvare la luce nel modulo. Presenti poi anche speciali sensori di tracciamento per i movimenti oculari e facciali, dando la sensazione di creare un vero contatto visivo con gli avatar. L’obiettivo, infatti, non sarà quello di limitarsi al mondo del gaming, ma di impattare anche nel lavoro quotidiano. «Sarà un’esperienza sociale», ha detto nella presentazione il Ceo Mark Zuckerberg. «Ci sono sempre più persone nel metaverso, il che significa che il futuro non è poi così lontano».

Meta Quest Pro sfrutterà un processore Snapdragon XR2 Plus, sviluppato in collaborazione con Qualcomm. La società promette prestazioni in realtà virtuali migliorate del 50 per cento rispetto a Quest 2. Il display 1800×1920 ad occhio a 90 Hz offrirà invece immagini il 75 per cento più nitide del predecessore. I dati tecnici confermano Ram da 12 Gb e spazio di archiviazione da 256 Gb. Non mancheranno poi due controller Meta Quest Touch Pro con feedback aptico TruTouch che garantiranno precisione nella resa dei movimenti delle dita nel mondo VR. In vendita dal 25 ottobre, costerà 1799 euro (molto più che in Usa, 1499 dollari). In parallelo arriverà anche l’Avatar Store e nuove funzionalità per l’Horizon Workrooms, spazio virtuale per la collaborazione dei team di lavoro.

Xbox Cloud Gaming e nuovi videogiochi, i migliori annunci per i gamer

Il Meta Connect ha riservato uno spazio anche all’Xbox Cloud Gaming, prima noto come xCloud. Satya Nardella, ad di Microsoft, ha annunciato l’arrivo di un’app ufficiale per i visori VR di Meta Quest. Gli abbonati al servizio di gaming potranno utilizzare il proprio dispositivo di realtà virtuale per accedere a centinaia di titoli in streaming. Vi si potrà liberamente giocare su un’interfaccia digitale specificatamente studiata per Quest e Oculus con un flusso video in 2D. Confermata anche la compatibilità con i controller Xbox. Ancora ignota però la data di uscita ufficiale dell’app, che dovrebbe arrivare prossimamente.

Tanti poi anche i videogiochi che si apprestano a sbarcare sui visori Meta Quest 2 e Pro. Il 3 novembre arriverà Marvel’s Iron Man VR per vestire i panni di Tony Stark e indossare la celebre armatura. Sette giorni dopo toccherà ad Among Us, multiplayer dal grande successo nell’epoca della pandemia. Sarà possibile impersonare gli astronauti o gli impostori, fazioni rivali in sfide di sopravvivenza senza sconti. Molto atteso The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2, in arrivo l’1 dicembre. L’adattamento della celebre serie tv horror permetterà di camminare per le strade di New Orleans e affrontare orde di zombie. Lo stesso team è poi anche al lavoro su Behemoth, in uscita nel 2023, con trama e ambientazione ignoti.

Meta Connect 2022, presentato il prototipo di un braccialetto neurale

Infine, grande interesse per un prototipo che potrebbe rivoluzionare ogni approccio con la realtà virtuale. Meta ha presentato un braccialetto neurale in grado di sfruttare l’elettromiografia per leggere i movimenti della mano senza l’ausilio di un controller fisico. Un passo in avanti enorme verso un’immersione ancora più coinvolgente nel campo VR. Il breve video di presentazione ha mostrato alcune capacità del braccialetto, soprattutto nei videogiochi arcade. Elemento chiave risiede nel fatto che sarà il dispositivo ad adattarsi ai movimenti dell’utente e non viceversa. Un algoritmo avrà il compito di imparare i segnali elettromiografici del soggetto e adattarli all’esperienza di gioco. Non solo, con piccoli gesti della mano sarà possibile scorrere messaggi, scattare foto e inviarle a un proprio contatto.