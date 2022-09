Meta blocca 1.600 account di propaganda russa: casi anche in Italia

Meta ha bloccato su Facebook circa 1.600 account falsi che farebbero riferimento alla propaganda russa. A dirlo è la stessa Meta, che ha reso noti anche i Paesi che sono stati coinvolti. Infatti, questi account avrebbero diffuso notizie false a favore della Russia in: Francia, Germania, Regno Unito, Ucraina… E anche in Italia. Infatti, anche il nostro Paese è stato colpito. In più, questi account avrebbero creato anche dei siti che ricordavano quelli di testate giornalistiche note in Italia e non solo.

Meta contro la propaganda russa: cosa è successo

L’organizzazione degli account di propaganda russa utilizzavano piattaforme come Change.org, Avaaz e LiveJournal per pubblicare articoli sul conflitto in Ucraina a favore di Putin e del suo governo. Per sembrare autorevoli, questi account utilizzavano lo stile grafico di alcune testate giornalistiche e poi condividevano tutto sui social. Quali sono le testate che sono state prese di mira? Per l’Italia, i siti colpiti sono stati quelli dell’Ansa e di Repubblica.

All’estero, invece, è stato copiato il sito della testata giornalistica tedesca Der Spiegel, mentre nel Regno Unito è stato preso di mira il Guardian. In tutto, i siti farlocchi che cercavano di imitare i giornali sono più di sessanta.

La nota di Meta

«Dal 5 giugno al 14 luglio, l’operazione ha creato più di 15 siti che si sono spacciati per siti di notizie legittimi. Uno si è concentrato sull’Ucraina, due sulla Francia, due sull’Italia, tre sulla Lettonia, quattro sul Regno Unito e cinque sulla Germania. A partire dal 16 luglio, la situazione è cambiata. Sono stati creati almeno altri 40 domini di siti tedeschi falsificati e di nessun altro Paese. La creazione di siti è rallentata a fine agosto per poi avere un’accelerata a settembre» ha spiegato Meta.

Nella stessa operazione di controllo, Meta ha bloccato anche alcuni profili cinesi, che avrebbero cercato di diffondere notizie false negli Stati Uniti in merito alle elezioni di medio termine.