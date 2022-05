Met Gala, ci saranno anche i Ferragnez

Ci saranno anche i Ferragnez al Met Gala, l’evento più glamour dell’anno. È stata Chiara Ferragni ad annunciarlo su Instagram dopo l’arrivo a New York, postando una foto con il marito Fedez, che la stava aspettando in città da qualche giorno: «The Ferragnez go to… Met Gala». L’evento si terrà questa sera al Metropolitan Museum of Art. La coppia vestirà Versace.

Met Gala, che cosa è e quando si svolge

Il Met Gala, chiamato formalmente Costume Institute Gala, è un galà annuale di raccolta fondi a beneficio del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art di New York: coincide con l’inaugurazione della grande esposizione annuale della moda del museo newyorchese e si svolge da tradizione il primo lunedì di maggio. Partecipare al Met Gala, che viene considerato una sorte di “notte degli Oscar della moda”, è considerato un grande onore: all’evento prendono infatti parte celebrità del mondo dello spettacolo, della moda, a volte anche personalità politiche, così come dello sport. Basti pensare che all’edizione dell’anno passato, un po’ sottotono a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia, era presente Matteo Berrettini, che oltre a essere uno dei tennisti più forti al mondo è anche un apprezzato modello.

Met Gala, quando è nato e perché

Anche se gli occhi (e gli obiettivi dei fotografi) sono puntati sul red carpet, il Met Gala in sé è una cena di beneficenza: la prima edizione, organizzata nel 1948 per raccogliere fondi per il nuovo Costume Institute, consisteva in una cena di mezzanotte, con il prezzo d’entrata di 50 dollari. Oggi un tavolo può costarne anche 500 mila (e sicuramente non meno di 275 mila).

Met Gala, il tema dell’edizione 2022

Tradizionalmente, ogni Met Gala ha un tema a cui i partecipanti devono ispirarsi per i loro abiti. Il Costume Institute quest’anno ha allestito la propria mostra “An Anthology of Fashion” rifacendosi al tema della Gilded Age, che è anche quello del Met Gala di stasera. Nella storia degli Stati Uniti, la Gilded Age è il periodo storico incluso tra il 1870 e il 1900, che vide una rapida crescita economica grazie ai progressi sul fronte di industria, innovazione, tecnologia. Il Met Gala 2022 sarà presieduta dagli attori Blake Lively, Ryan Reynolds, Regina King e Lin-Manuel Miranda. Anna Wintour, direttrice di Vogue America nonché padrona di casa al Costume Institute, il capo di Instagram Adam Mosseri e lo stilista Tom Ford saranno gli ospiti d’onore.