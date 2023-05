Met Gala 2023: i look più assurdi sul red carpet, da Jared Leto a Rihanna

È stata la notte più glamour dell’anno e, come da tradizione, non ha deluso le aspettative. Si è concluso da poche ore il Met Gala 2023, evento annuale con cui il Metropolitan Museum of Arts di New York apre la nuova mostra fashion del Costume Institute. Tante le star internazionali, dalla musica al cinema e alla televisione. L’edizione di quest’anno è stata dedicata allo stilista Karl Lagerfeld, per anni direttore creativo di Fendi e di Chanel, morto nel febbraio 2019. Alla guida Anna Wintour, storica Global editor director di Vogue, che si è presentata in abito Chanel al fianco dell’attore britannico Bill Nighy. Ecco i look più stravaganti e singolari del Met Gala, da Jared Leto in versione mascotte a Lil Nas X tempestato di diamanti.

Met Gala 2023, i 10 migliori look visti sul tappeto rosso

Dua Lipa con l’abito 1992 di Claudia Shiffer

Fra le star più attese del Met Gala 2023 c’era indubbiamente Dua Lipa. La popstar è stata infatti co-host dell’evento assieme a Roger Federer, Penelope Cruz e Michaela Coel. Il suo arrivo sul red carpet non ha deluso le aspettative, in quanto ha indossato una delle creazioni più celebri di Karl Lagerfeld. Lo stilista tedesco infatti lo disegnò nel 1992 per la collezione Couture Autunno/Inverno di Chanel, poi portato in passerella da Claudia Shiffer.

Jeremy Pope porta sul red carpet del Met Gala 2023 il volto di Lagerfeld

Spettacolare, enorme ed esuberante è stato invece il look di Jeremy Pope, attore della serie Pose in onda su Netflix, che ha portato sul red carpet il volto di Karl Lagerfeld. Oliver Rousteing, stilista di Balmain, ha infatti realizzato una delle creazioni più incredibili della serata offrendo alla star un abito con un lungo strascico su cui campeggiava il primo piano dello stilista tedesco. «Karl, mi hai ispirato così tanto», ha scritto Rousteing su Instagram. «Sono orgoglioso di mostrare il mio amore per te al Met Gala».

Penelope Cruz sfila in bianco con un velo sul capo

Fotografi e appassionati di tutto il mondo hanno atteso con trepidazione anche l’arrivo di Penelope Cruz, anch’ella co-host del Met Gala 2023. L’attrice spagnola, fra l’altro global ambassador di Chanel, ha optato come molte altre star per un look “bridal”, ossia ispirato agli abiti da sposa. Ha indossato un vestito bianco con scollatura profonda, ricami in color argento e velo elegante a coprirle il capo. Ad impreziosire il tutto una pioggia di strass e perle sulla gonna vaporosa a strati di tulle.

Lil Nas X si presenta ricoperto di diamanti e brillantini

Sempre stravagante e mai ordinario, Lil Nas X ha scioccato tutti anche al Met Gala 2023. Il rapper di Montero ha infatti indossato solamente un tanga e degli stivali, optando poi per un body painting totale in argento. Glitter e cristalli di varie dimensioni hanno brillato sul volto, sul petto nudo e sulle gambe assieme a una maschera felina con tanto di baffi. Un chiaro omaggio a Choupette, la celebre gatta di Karl Lagerfeld. Lo stile, opera della truccatrice Pat McGrath e del suo team, riporta alla mente anche le statue greche.

Jared Leto omaggia Choupette, la gatta di Lagerfeld

Fra gli omaggi a Choupette è impossibile dimenticare quello di Jared Leto. L’attore e frontman della band 30 Seconds to Mars ha guadagnato a pieni voti il titolo di icona più eccentrica del Met Gala trasformandosi letteralmente nel felino caro a Lagerfeld. In versione mascotte, Leto ha indossato un costume integrale con le sembianze della birmana bianca con occhi azzurri dello stilista. Dopo aver tolto la finta pelliccia da felino, ha accontentato i fotografi con un look total black completo di blusa e mantella.

Serena Williams al Met Gala 2023 annuncia la seconda gravidanza

Il Met Gala 2023 ha ospitato anche le grandi star del tennis. Oltre a Roger Federer, co-host dell’evento, ha infatti preso parte all’evento anche Serena Williams, giunta con il marito Alexis Ohanian. A sorprendere tutti non è stato però il suo look – un abito Gucci in bianco e nero con numerose perle – ma il suo pancione. L’ex atleta, vincitrice di 23 titoli del Grande Slam, ha infatti annunciato a sorpresa di aspettare un altro bambino, cinque anni dopo la nascita di Olimpia. «Ero così entusiasta quando Anna Wintour ha invitato noi tre al Met Gala», ha postato Williams su Instagram.

Florence Pugh al fianco dello stilista Pierpaolo Piccioli

Inedita acconciatura rasata per Florence Pugh, star di Don’t Worry Darling e attesa nel cult Dune 2 di Denis Villeneuve. L’attrice ha scelto Valentino, maison di cui è da poco diventata anche testimonial. Al suo fianco lo stilista italiano Pierpaolo Piccioli, designer della casa di moda e dello stesso abito per la star. Omaggio a Lagerfeld con i colori bianco e nero, il look si compone di un lungo strascico realizzato con oltre 60 metri di seta ma soprattutto di un singolare copricapo di piume.

Kim Kardashian in abito Schiaparelli con fili di perle

Dopo le polemiche dello scorso anno per il vestito di Marylin Monroe, Kim Kardashian ha optato per un look decisamente più sobrio. L’imprenditrice e star americana ha però comunque attirato le attenzioni di fotografi e critici di moda con il suo abito Schiaparelli realizzato per lei su misura. L’eredità di Lagerfeld appare ampiamente nel tripudio di perle e paillettes, decorazione amata dallo stilista, tanto che se ne contavano circa 50 mila su tutto il vestito.

Doja Cat, il “felino” del Met Gala 2023 tra paillettes e cristalli

Meno appariscente di Jared Leto invece il look di Doja Cat, rapper e regina del trasformismo capace di conquistare sempre palcoscenico e passerella. L’artista ha optato stavolta per un abito in stile sirena con cappuccio e orecchie da felino realizzato da Oscar de la Renta. Senza dimenticare una morbida coda di piume bianche. A completare il tutto numerosi gioielli e diamanti di Messika Paris sia sulla tempia sia attorno alle dita delle mani.

Rihanna arriva in ritardo al fianco di ASAP Rocky

Per ultima, proprio come il suo arrivo in ritardo sul red carpet, merita una menzione speciale Rihanna. La popstar, già simbolo del Superbowl 2023 a febbraio dove ha ufficializzato la nuova gravidanza, si è fatta attendere a lungo ma non ha deluso. Indossando un abito Valentino, ha omaggiato Lagerfeld assieme al suo compagno ASAP Rocky, che ha invece optato per un abito Gucci. Eccentrico ma anche elegante il soprabito couture della cantante con un tripudio di camelie realizzate in 3D.