Met Gala 2022: i 10 migliori look della serata

Il più atteso lunedì dell’anno si è tinto d’oro e ha celebrato, con gli outfit degli oltre 600 ospiti che hanno calcato il red carpet del Met Gala, i fasti della Gilded Age, un trentennio particolarmente felice per l’America che, tra 1870 e 1900, ha potuto toccare con mano gli effetti del boom industriale. Tra i flash dei paparazzi e gli sguardi ammirati di chi si è assiepato nei dintorni della location per curiosare, le celebrità hanno sfilato in un tourbillon di corsetti, crinoline, smoking e merletti. Grandi protagoniste della serata anche le acconciature, tra raccolti ispirati a quelli sfoggiati dalle dame dell’alta società e fluenti chiome impreziosite da brillanti tiare vintage, uno degli accessori più ricorrenti nelle mise di invitati del calibro di Blake Lively e Anna Wintour, che ha eccezionalmente messo da parte i suoi occhiali da sole neri per sostituirli con un diadema di famiglia risalente al 1910. Rispetto a quelli degli anni passati, il tema scelto per l’edizione 2022 non era poi così difficile da declinare, complice anche l’infinita disponibilità di reference offerta da serie tivù come Bridgerton. E, nell’affollatissimo parterre di ospiti, sono stati diversi i look che, tra rivisitazioni personali e pezzi d’archivio, sono riusciti a lasciare il segno.

I 10 migliori look delle star al Met Gala 2022

Blake Lively e Ryan Reynolds, la royal couple del Met

I social non parlano altro che di Blake Lively e Ryan Reynolds, la coppia regale della kermesse, nonché due dei co-presentatori scelti da Wintour. A detta dei critici, è il loro l’outfit più centrato tra quelli proposti. Mentre la stella di Deadpool ha scelto un elegante completo in velluto firmato Ralph Lauren, perfettamente in linea con le linee del Gilded Glamour, l’attrice 34enne ha lasciato tutti a bocca aperta con un lungo abito cangiante di Versace, con bustier, strascico e drappeggio posteriore. A completare il tutto, un paio di eleganti guanti in seta e una parure di gioielli semplici ma importanti.

Billie Eilish, una vera dama d’altri tempi

Dopo il trionfo agli Oscar, Billie Eilish ha collezionato un’altra vittoria. Tra le poche a mantenersi fedeli al dress code e a non lasciarsi trascinare dalla mania delle licenze poetiche, la popstar ha sfoggiato un raffinato total look Gucci in una delicata nuance pastello. Corsetto stretto in vita, maniche in pizzo voile e un make up leggero e discreto: un abbinamento che le ha regalato un’allure degna dei salotti frequentati dai Rockfeller e dai Vanderbilt.

The only one who understood the assignment. #BillieEilish in Gilded Age gilded glamour at the #MetGala #MetGala2022 👏🏼👏🏼👏🏼 pic.twitter.com/9ZW4WhdCbx — alowvera (@alow_vera_) May 3, 2022

Sarah Jessica Parker, eleganza formato crinolina e fascinator

Tra le veterane del Met Gala, Sarah Jessica Parker, volto e voce dell’indimenticabile Carrie Bradshaw, non ha deluso le aspettative neppure quest’anno. Grazie soprattutto agli intensi mesi di studio che, assieme allo stilista Christopher John Rogers, ha dedicato alla costruzione della mise che l’ha fatta brillare. Non c’era davvero nulla fuori posto: colori a contrasto, gonna ampia, corpetto e un imponente fascinator fucsia e nero, abbellito con reti e piume variopinte.

Cardi B, rapper d’oro

Pochi, forse, avrebbero puntato sull’aderenza al tema da parte di un’artista così estrosa come Cardi B. E invece, la cantante è riuscita a portare a casa uno degli outfit più riusciti dell’evento, affidandosi all’expertise di Donatella Versace. Che l’ha ricoperta d’oro e specchietti, con una cascata di gioielli in pendant col vestito e uno chignon alto, utile a esaltare il décolleté.

Nicola Coughlan, come insegna Bridgerton

Strano ma vero, il cast di Bridgerton invitato al Met Gala non è riuscito ad approfittare del vantaggio, virando su scelte che, a detta dei critici, si sono allontanate fin troppo dalla strada maestra. L’unica eccezione è stata Nicola Coughlan che, calandosi nuovamente nei panni della sua Penelope Featherington, ha puntato tutto su un modello di Richard Quinn. Un abito stile impero nei toni del nero e del rosa, con grosse maniche a sbuffo, un importante mantello nero e piume a profusione. Il compromesso perfetto tra stravaganza e tradizione.

Ladies and gentlemen, Lady Whistledown. ✨ Nicola Coughlan serves Bridgerton realness in her pink and black gown at the Met Gala. (📸: Getty Images)#NicolaCoughlan #MetGala pic.twitter.com/U9tkOC7Zmq — PhilSTAR L!fe (@philstarlife) May 3, 2022

Chiara Ferragni e Fedez, la quota italiana al Met Gala

Invitati da Donatella Versace, i Ferragnez sono approdati anche sul tappeto rosso del Met Gala. E, sebbene abbiano lasciato a bocca asciutta chi da loro si aspettava scintille, i loro look misurati e ricercati hanno passato la prova a pieni voti: lei con un omaggio all’ultima collezione di alta moda disegnata da Gianni Versace nel 1997, lui con papillon e smoking con rifiniture e revers a lancia tempestati di paillettes. Poco gilded, molto glamour.

Kim Kardashian, omaggio a Marilyn

Pur essendosi allontanata dai motivi della Gilded Age, Kim Kardashian ha trovato il modo per rubare il centro della scena a chi, invece, i diktat di Wintour li ha messi in pratica come se fossero la Bibbia. L’imprenditrice americana ha posato davanti agli obiettivi con un pezzo di storia indosso, l’iconico vestito di Jean Louis indossato da Marilyn Monroe nel 1962, in occasione del compleanno del presidente Kennedy. Un reperto dal valore inestimabile, che ha onorato tingendosi i capelli di platino e optando per un profilo basso anche in fatto di gioielli.

Ariana DeBose, Anita si tinge di oro

Tra le più diligenti, non si può che mettere anche l’attrice Ariana De Bose. La vincitrice del premio Oscar come migliore attrice non protagonista per West Side Story è arrivata al gala in compagnia del designer di Moschino Jeremy Scott e con un vestito del brand che sembra quasi un pezzo da museo. Un tubino paillettato nero, con stretta gonna a sirena e corpetto con decorazioni barocche, rigorosamente senza spalline. Senza spingersi troppo oltre, ha conquistato il placet dei critici più severi e un meritato wow da parte degli internauti.

Jared Leto e Alessandro Michele, il tandem delle meraviglie

La sobrietà non fa proprio per loro e, anche quest’anno, l’attore Jared Leto e il direttore creativo di Gucci Alessandro Michele hanno deciso di fare le cose in grande. Con due outfit perfettamente identici che, nel mondo dei meme, sono stati immediatamente accostati a quelli delle gemelle di Shining. Più che il completo in sé, sufficientemente in tema, con ricami iridescenti, revers di velluto, pantalone a zampa e papillon rosso, è stato l’effetto a colpire il resto degli invitati e, soprattutto i fotografi, letteralmente impazziti al loro arrivo.

Jared Leto (the real one, at right) and Gucci’s Alessandro Michele arrived at the #MetGala dressed as identical twins. https://t.co/SBOqVKRmpR pic.twitter.com/lPc8ctmjzs — The New York Times (@nytimes) May 3, 2022

Kaia Gerber, eleganza preraffaellita

Niente bustier, né gonne a gabbia, ma un riuscito mix tra le atmosfere della Belle Époque e le donne dipinte dai pittori inglesi dell’Ottocento. Kaia Gerber, figlia della top model Cindy Crawford e tra le indossatrici più richieste dalle maison di tutto il mondo, si è lasciata avvolgere d’argento da Alexander McQueen, giocando molto sulle trasparenze. E sullo styling dei capelli: ricci, imponenti e regali.