Chiara Ferragni e Fedez insieme al Met Gala in Versace

È stata la prima uscita ufficiale insieme dopo l’intervento di Fedez. I Ferragnez hanno calcato insieme il red carpet del Met Gala, gli Oscar della moda Usa e una delle serate mondane più attese di New York, quest’anno dedicata al Gilded Glamour and White Tie. A invitare la coppia milanese l’amica Donatella Versace.

Il look di Chiara Ferragni e Fedez by Versace

«Se la Chiara del 2015 potesse vedere la Chiara del 2022 piangerebbe di felicità, ed è ciò che il Met Gala significa per me: mano nella mano con mio marito, felice e orgogliosa», ha commentato l’imprenditrice su Instagram al suo arrivo al gala. Entrambi in Versace e in nero. Chiara Ferragni indossava un lungo abito da sera con spacco, guanti di pelle sopra il gomito e sandali dai tacchi vertiginosi in nero. Fedez uno smoking con revers dorati.

La prima volta di Chiara Ferragni al Met Gala nel 2015

Non è certo la prima volta di Chiara Ferragni al Met Gala. Come ha ricordato lei stessa su Instagram il suo debutto risale al 2015. «Il mio primo Met Gala è stato nel 2015: ero stata invitata da Calvin Klein e avevo tanta paura a essere lì», ha raccontato, «Il 2015 è stato un periodo molto deprimente della mia vita: vivevo a Los Angeles, avevo una relazione che non funzionava, mi sentivo così sola e professionalmente in gabbia, mentre altre persone prendevano la maggior parte delle mie decisioni». E ancora: «Il Met Gala è stato comunque fantastico, ma se penso a quell’anno posso solo pensare “Hai fatto un buon lavoro, Chiara, per uscire da quel momento della tua vita, creare le tue regole e diventare il tuo capo, prendere le tue decisioni e creare la famiglia che hai sempre sognato”. Se la Chiara del 2015 vedesse la Chiara del 2022 penso che piangerebbe di gioia, ed è questo che significa per me questo Met Gala: mano nella mano con mio marito, felice e orgogliosa. Tutti meritiamo di sentirci così».