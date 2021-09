Manifestanti Black Lives Matter all’esterno e certificato vaccinale all’interno, il tanto rimandato Met Gala si è finalmente svolto a New York lunedì sera. L’evento – dal tema Indipendenza americana – organizzato per raccogliere fondi a favore del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art, ha visto sfilare i nomi più prestigiosi dello star system. L’occasione è stata l’apertura della mostra dal titolo In America: A Lexicon of Fashion, la più importante esposizione di moda del programma annuale del Museo. Tre i presidenti – lo stilista Tom Ford, l’head di Instagram Adam Mosseri e, naturalmente, Anna Wintour – e ben quattro padroni di casa tutti molto cari alla generazione Z: Timothée Chalamet, Billie Eilish, la poetessa Amanda Gorman e la tennista Naomi Osaka. per una serata che segna il ritorno delle kermesse pre Covid.

Met Gala: la storia dell’evento più modaiolo di New York

Equivalente modaiolo degli Oscar, il Met Gala è nato nel 1948 da un’idea di Eleanor Lambert, responsabile delle relazioni esterne del Metropolitan Museum di New York, come una kermesse patinata aperta a stilisti, modelle e star di Hollywood. Che, coi loro look estremi e fuori dalle righe, prendono parte alla raccolta fondi a beneficio del Costume Institute del museo e festeggiano l’inaugurazione della mostra organizzata dalla fondazione, ogni anno con un tema differente. È proprio questo a ispirare, in genere, gli outfit degli ospiti che, in passato, hanno riempito le homepage dei siti web, i social e le copertine delle riviste con abbinamenti che richiamavano la religione, il punk o lo stile camp. Gli invitati non sono fissi e la selezione, gestita dal comitato organizzativo guidato dalla direttrice di Vogue America, Anna Wintour, non è per niente un processo semplice da superare. Particolare perfettamente in linea col carattere elitario del party che, per quanto negli anni sia diventato molto più democratico e pop, continua comunque a preservare l’aura di esclusività che l’ha sempre contraddistinto. Basti guardare al prezzo del biglietto da acquistare, necessario per presenziarvi oltre al placet di madame Wintour: per un solo ticket, l’importo oscillerebbe tra i 30 mila e i 50 mila dollari.

Met Gala: la passerella dell’edizione 2021