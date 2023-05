Mestre, studente di 22 anni trovato morto in camera dai compagni

Lo hanno trovato i coinquilini che, da ore, non riuscivano a mettersi in contatto con lui. Nella giornata di ieri, lunedì 29 maggio, un giovane di soli 22 anni è deceduto nell’appartamento in cui viveva nel centro di Mestre. Gli amici, preoccupati della sua assenza e delle troppe mancate risposte, sono entrati nella stanza e hanno trovato il ragazzo privo di vita. Tra i primi sospetti, vi è quello secondo il quale potrebbe essersi trattato di overdose.

Studente trovato morto a Mestre, aperte le indagini

Sul posto è intervenuto il personale sanitario che non ha potuto fare altro che constatare e dichiarare la morte del ragazzo. Come riportato dal Corriere del Veneto, in base alle prime informazioni, le cause della morte – avvenuta diverse ore prima – sarebbero da ricondurre a un’overdose, correlata forse a «una partita tagliata male o a un mix di sostanze stupefacenti». Per ricostruire la verità su quanto accaduto, le indagini sono affidate agli agenti della questura che, nel pomeriggio di ieri, hanno compiuto rilievi nell’appartamento per diverse ore. Al momento, si attende la disposizione della Procura sulla possibile autopsia. Solo un mese e mezzo fa, un’altra persona era deceduta a causa di una sospetta overdose. Il 46enne venne ritrovato dopo diversi giorni a seguito dell’allarme dato dai vicini e dall’assegnatario dell’alloggio. Da non dimenticare che, solo nel 2022, più di dieci persone di tutte le età e con diverse provenienze hanno perso la vita dopo aver fatto uso di droga.

Chi era il giovane trovato morto a Mestre

Lo studente di soli 22 anni, trovato morto dai coinquilini, era originario di Negrar, in provincia di Verona, e, come diffuso dal quotidiano regionale, frequentava la facoltà di Informatica all’università di Ca’ Foscari. Toccanti le parole di uno dei coinquilini che ha chiamato il 118: «Era un ragazzo d’oro, era il mio migliore amico», ha detto il giovane prima di avvicinarsi ai famigliari giunti nell’appartamento da Verona.