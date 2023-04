Messina, padre porta figlio di 11 anni morto in ospedale: aperta un’inchiesta

Un bambino di undici anni è arrivato in ospedale privo di vita. Il piccolo, portato dal padre, soffriva sin dalla nascita di gravi patologie. Mentre la Procura di Patti ha aperto un’inchiesta per accertare le cause della morte, si apprende dall’Adnkronos di un precedente provvedimento del Tribunale dei minori, proprio di pochi giorni fa, con il quale era stato disposto il ricovero del bambino per delle cure specifiche.

Padre porta figlio morto in ospedale

Solo i risultati dell’inchiesta potranno fornire le risposte necessarie per capire cosa sia successo realmente e cosa abbia condotto l’undicenne alla morte. Sarà ora compito del procuratore Angelo Cavallo avviare le verifiche per comprendere a chi è stato notificato il provvedimento e per quali motivi il piccolo non sia stato ricoverato prima.

La salma del bimbo è stata invece trattenuta, in attesa di sapere se si dovrà procedere con l’autopsia. Un dolore dietro l’altro per i familiari: solo pochi mesi infatti era morta la madre del piccolo. La famiglia – si legge su Grandandoloagrigento – vive in un centro vicino a Patti.