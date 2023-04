Messina, dimentica le chiavi e prova ad arrampicarsi sul balcone ma cade e muore

Tragedia a Messina, un uomo di 47 anni ha provato ad arrampicarsi sul balcone della propria casa dopo aver dimenticato le chiavi ma ha perso l’equilibrio ed è precipitato, perdendo la vita. L’incidente è avvenuto questa mattina intorno alle ore 9 e ha scioccato coloro che abitavano nella zona dell’uomo.

La dinamica dell’incidente di Messina

Mauro De Salvo, di 47 anni, è morto a Messina dopo aver provato ad arrampicarsi sul balcone della sua abitazione. Infatti, l’uomo, residente al Complesso «Paradise» del Villaggio Annunziata aveva dimenticato le chiavi in casa e per non rimanere fuori ha provato ad entrare in un modo alternativo. Tuttavia, mentre si stava arrampicando è caduto perdendo l’equilibrio e ha colpito l’asfalto violentemente con il capo. Dopo l’incidente sono arrivati subito gli agenti delle volanti, i soccorsi e le autorità competenti. Nonostante i tentativi di soccorritori, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: ha perso la vita sul colpo. L’uomo ha riportato gravi traumi alla testa visto che è precipitato dall’altezza di un secondo piano circa. In seguito all’incidente, i vigili del fuoco, su richiesta delle forze dell’ordine, hanno aperto l’appartamento dell’uomo per effettuare ulteriori accertamenti.

I dati dell’ISS sugli incidenti domestici

L’ISS, l’Istituto Superiore di Sanità, ha rivelato che in molti non hanno consapevolezza degli infortuni domestici. Nel dettaglio, l’ISS ha rivelato che «la consapevolezza del rischio di infortunio domestico è scarsa: meno di 7 intervistati su 100 considerano alta o molto alta la possibilità di avere un incidente in casa. Questa consapevolezza è maggiore in età adulta, dopo i 35 anni, nella popolazione femminile, tra le persone con maggiori difficoltà economiche, tra chi vive con anziani o, ancor più, con minori di 14 anni». Inoltre, l’ISS ha aggiunto che «si osservano differenze anche significative fra alcune Regioni, ma senza una grande variabilità né un chiaro gradiente geografico».