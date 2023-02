Messina Denaro, le frasi del boss contro Zelensky

Negli audio inviati in chat a un’amica negli ultimi mesi di latitanza, il boss Matteo Messina Denaro parlando della guerra in Ucraina mostrava una posizione decisamente putiniana, lasciandosi andare a giudizi pesanti nei confronti di Volodymyr Zelensky. I messaggi del capomafia, arrestato il 16 gennaio, sono stati riportati in esclusiva a Non è l’Arena, su La7.

«Gli ucraini hanno torto e il primo di tutti è questo pseudo presidente»

«Sono filorusso. Ma non perché io sono sovietico o pro Putin, non è così. Al primo posto metto sempre l’essere umano e le guerre sono comunque uno schifo. Però rifletti bene su chi ha torto o ha ragione», diceva il boss all’amica. «So che tu sei pro Ucraina, io invece sono pro civiltà. Gli ucraini hanno torto e il primo di tutti è questo mascalzone di pseudo presidente. Uno zero, che sta facendo morire un sacco di civili per fare il megalomane, perché lui vorrebbe una guerra mondiale», diceva Messina Denaro all’amica. E poi: «Perché invece di fornire armi gli Stati occidentali non dicono a questo buffone di presidente di dimettersi, sistemare le cose e fornire aiuti umanitari?». Il boss continuava così: «Aiutarli nella loro terra a questi… Nel momento in cui succederà questo ti assicuro che sarò il primo io a fare beneficenza per queste persone, ma nella loro terra».

«Non è Putin che vuole mettere i missili negli Stati Uniti, è il contrario»

«In genere il popolo segue la televisione e i giornali: io non sono così. Ci vogliono far capire che quelli hanno torto: non hanno torto. Non è Putin che vuole mettere i missili in America, è il contrario e quello, giustamente, non glielo permette», diceva poi Messina Denaro. «Ovviamente, se Putin non fosse una potenza nucleare già l’America l’avrebbe bombardato». Tornando con la memoria alla metà degli Anni Ottanta, quando la sua famiglia ospitò due ragazze ucraine dopo il disastro di Chernobyl, il boss si era poi lasciato andare a una frase che dimostrava astio, più che verso Zelensky, per tutto il popolo ucraino: «Erano molto ricche, sono state trattate su un vassoio d’argento, ma quando se ne andarono non si fecero più sentire. Mia madre cercò di contattarle, ma non diedero più risposta. Quella è gente così».