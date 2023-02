Messina Denaro, arrestato il medico Alfonso Tumbarello

Alfonso Tumbarello, 70enne medico di Campobello di Mazara, è stato arrestato nel pomeriggio di oggi dai carabinieri del Ros perché sapeva benissimo di aver firmato e compilato prescrizione mediche non ad Andra Bonafede ma a Matteo Messina Denaro. A firmare l’atto d’accusa è stato il procuratore capo Maurizio De Lucia insieme all’aggiunto Paolo Guido. I due stanno coordinando le indagini dalla cattura del boss, avvenuta ormai tre settimane fa. In carcere oltre a Tumbarello è finito anche un collaboratore del medico, l’omonimo cugino di Andrea Bonafede, che si occupava di consegnare le ricette.

Tumbarello arrestato per concorso esterno in associazione mafiosa

Il reato per cui è stato arrestato Alfonso Tumbarello è concorso esterno in associazione mafiosa mentre Bonafede deve difendersi dall’accusa di procurata inosservanza della pena. A contestare i reati sono i sostituti procuratori Pierangelo Padova e Gianluca De Leo. Tante le prescrizioni firmate da Tumbarello, viste le condizioni di salute degli ultimi anni di Messina Denaro, alle prese con cure oncologiche e interventi chirurgici per combattere il cancro che lo ha colpito diversi anni fa. Il gip Alfredo Montalto contesta all’ex medico, in pensione da dicembre, di «aver compilato e redatto numerosissimi falsi documentali a nome del suo assistito Bonafede Andrea, garantendo all’esponente di vertice dell’intera associazione Matteo Messina Denaro, durante la sua latitanza, l’assistenza sanitaria, l’accesso alle cure pubbliche ed un intero percorso terapeutico sotto falsa identità, con ciò consentendo all’associazione mafiosa di continuare a essere gestita, diretta e organizzata dal predetto Messina Denaro».

Tumbarello sospeso dalla loggia Valle di Cusa

E già da metà gennaio, il vertice del Grande Oriente d’Italia, a cui era iscritto il medico, aveva sentenziato la sua sospensione. A prendere la decisione è stato il Gran Maestro Stefano Bisi, che ha sospeso Tumbarello, membro della loggia Valle di Cusa – Giovanni di Ganci. «Abbiamo sospeso immediatamente il dottor Tumbarello perché sospendiamo subito chi è indagato. Era doveroso», aveva dichiarato Bisi ad Adnkronos.