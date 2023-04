Messina Denaro, arrestata l’amante Laura Bonafede

Ha 56 anni ed è una maestra di scuola elementare, ma è anche la figlia di un defunto capomafia di Campobello di Mazara, moglie di un ergastolano e, soprattutto, era l’amante di Matteo Messina Denaro. A diversi messi dall’arresto del superlatitante finisce in manette anche Laura Bonafede, un’altra donna legata al boss, trasferita in carcere nel corso della mattinata. Dopo le perquisizioni dei carabinieri del Ros alla sua abitazione, qualche giorno fa, il procuratore Maurizio De Lucia e l’aggiunto Paolo Guido hanno deciso di farla arrestare con le accuse di procurata inosservanza della pena e favoreggiamento, a cui si aggiunge l’aggravante di aver favorito l’organizzazione mafiosa. E con lei anche la figlia Martina Gentile, per la quale il gip ha rifiutato i domiciliari.

Arrestata Laura Bonafede: era l’amante di Matteo Messina Denaro

A pesare sulla decisione sono stati i tanti pizzini ritrovati nel covo di Messina Denaro durante le perquisizioni dello scorso gennaio. Dai messaggi sarebbe emersa una lunga storia d’amore, una relazione che Laura Bonafede avrebbe intrecciato con il superlatitante tra il 2007 e il 2017. E sarebbe stata lei il primo tramite con il cugino Andrea Bonafede, il geometra, arrestato il 24 gennaio, che ha prestato la propria identità a Matteo Messina Denaro, permettendogli anche di curarsi in una clinica di Palermo.

I pizzini scritti da Laura Bonafede

Dalle indagini filtrano anche alcuni dettagli su ciò che si scrivevano i due. Ad esempio, Laura Bonafede era gelosa del rapporto tra Matteo Messina Denaro e Lorena Lanceri, la donna che faceva da tramite tra lui e i suoi cari, arrestata a marzo. Ma spuntano anche i complimenti del boss a Martina Gentile, per le parole che la giovane ha rivolto al nonno in un necrologio. La figlia di Laura Bonafede viene presa a modello, a discapito di Lorenza, la figlia dello stesso Messina Denaro che non ha mai accettato la cultura mafiosa della famiglia e ha preso le distanze sin da piccola.

Il gip: «Bonafede ha provveduto alle necessità del latitante»

Laura Bonafede, inoltre, avrebbe incontrato Messina Denaro al supermercato due giorni prima dell’arresto. Per il gip Alfredo Montalto, lei ha «provveduto alle necessità anche di vita quotidiana del latitante» e «condiviso un linguaggio codificato per celare l’identità di altre persone».