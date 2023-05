Messina Denaro, nell’interrogatorio l’ammissione sui beni: «Ne ho ma non dico dove»

«Certo che ho qualcosa, sennò come potevo vivere fino ad ora». Queste le parole di Matteo Messina Denaro un mese dopo la cattura, pronunciate davanti al giudice Alfredo Montalto durante l’interrogatorio, in risposta a una domanda sui beni patrimoniali. Il gip gli chiede proprio cosa possiede e lui prima glissa: «Li avevo, me li avete tolti tutti, se qualcosa ho non lo dico, sarebbe da stupidi». Poi una confessione che suona quasi come una sfida: sì, il boss ha dei beni e non dirà dove. Lo si legge dal verbale stilato durante l’interrogatorio in videoconferenza sulla tentata estorsione aggravata ai danni di Giuseppina Passanante.

Messina Denaro: «Mai avuto soprannomi»

Diversi gli spunti che si evidenziano dal verbale, al di là della questione patrimoniale. Ad esempio Messina Denaro racconta di non avere soprannomi: «Me li hanno attaccati da latitante, i vari giornalisti, ma io nella mia famiglia non ha mai avuto soprannomi». Oppure parla della sua residenza: «Non c’è l’ho più da tempo, perché so che anni fa il Comune mi ha cancellato. Ormai sono un apolide. Io sono di Castelvetrano, non di Campobello. Ero un agricoltore». L’ex latitante risponde sui titoli di studio e dichiara di avere il «terzo superiore, poi mi sono ritirato».

Il boss sulla signora Passanante: «Mi stava rubando un terreno»

Poi il passaggio sulle minacce alla signora Passanante: «Questa mi stava rubando un terreno mio. Non faccio parte di nessuna associazione e quello che so di Cosa nostra lo so tramite i giornali». Sembra che la donna volesse vendere il terreno in questione e lui spiega al giudice che «i discorsi che vedevo per me non erano onesti». E poi ancora il terreno: «Ascolti, questo terreno è stato comprato da mio padre nel 1983. Mio padre era amico del papà della signora, che oggi è morto. E allora gli ha chiesto se poteva fare il favore di intestarsi questo bene. E lui ha detto di sì. E allora cosa ho fatto? Alla signora ho mandato una lettera. E gliel’ho pure firmata. Perché credevo di essere nella ragione dei fatti».