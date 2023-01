Messina Denaro, arrestato anche l’autista: aveva con sé un’arma e biglietti con nomi e numeri

Dopo aver dichiarato di non sapere che fosse il boss, l’autista di Matteo Messina Denaro, Giovanni Luppino, è stato arrestato. Il gip Fabio Pilato ha disposto il carcere per quello si presentava come commerciante di olive e che, con ogni probabilità, è uno degli uomini «di fiducia» dell’ex latitante. L’accusa, per Luppino, è di favoreggiamento con aggravante mafiosa e oggi sono state notificate le misure cautelari. A tradire Luppino, rispetto alla versione data inizialmente ai carabinieri del Ros, sono stati l’arma da taglio e i numerosi «pizzini» ritrovati nelle tasche dei suoi indumenti.

Luppino aveva biglietti con numeri di telefono, nomi e appunti del boss

Secondo quanto scritto dal gip Fabio Pilato, Luppino era armato e aveva con sé «una lunghissima serie di biglietti e fogli manoscritti con numeri di telefoni, nominativi e appunti di vario genere, dal contenuto oscuro e di estremo interesse investigativo». Gli investigatori sono certi che con un coltello in tasca e con quel genere di fogli, sia impossibile non essere a conoscenza dell’identità di chi è al proprio fianco e di chi si sta accompagnando. A questo si aggiungono anche due cellulari, entrambi in modalità aereo. Nell’ordinanza del gip si legge che Matteo Messina Denaro avrebbe detto a Luppino, poco prima dell’arresto, la frase «è finita».

A Campobello trovato anche il terzo covo

E mentre a Palermo si lavora per rintracciare i fedelissimi del boss, in attesa di capire se l’ex latitante parlerà o meno, a Campobello di Mazara è stato individuato anche il terzo covo. Una vera e proprio caccia, quella portata avanti da Ris e polizia scientifica, che continuano a collezionare elementi per ricostruire la rete di sicurezza costruita in 30 anni da Matteo Messina Denaro. E ad ogni ritrovamento aumentano anche i dettagli sulla vita del boss. Nel primo covo, ad esempio, è stato trovato anche un poster con raffigurato «Il padrino» di Marlon Brando.