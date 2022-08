Messina, abusi sul figlio disabile di 7 anni: arrestata una 46enne

Ha dell’incredibile la vicenda avvenuta in provincia di Messina negli ultimi giorni, dove una donna è stata arrestata perché accusata di abusi sul suo figlio disabile di 7 anni. A favorire l’arresto è stato il padre del piccolo che ha contattato le autorità competenti.

Messina, abusi sul figlio minorenne disabile

La donna di 46 anni è la mamma di un bambino affetto da disabilità psico-motorie di soli 7 anni. A quanto pare, da tempo compiva abusi sessuali sul piccolo senza che quest’ultimo potesse difendersi. A scoprire l’evento è stato il padre del bimbo che, attraverso una registrazione audio sul telefonino della figlia minorenne, è arrivato alla conclusione che la madre stava compiendo abusi sul bambino. L’uomo ha deciso quindi di rivolgersi alle autorità competenti, formalizzando una denuncia per abusi sessuali.

Le indagini della polizia

Ci sono gravi conseguenze per la donna che è stata arrestata in seguito ad ulteriori indagini da parte delle autorità. Infatti, la squadra della polizia giudiziaria di Capo d’Orlando, in provincia di Messina, ha accertato l’esistenza di prove che confermavano le accuse mosse dal padre in fase di denuncia. A sostenere le indagini gli organi competenti hanno lavorato con intercettazioni telefoniche, sequestri e perquisizioni.

Dalle indagini, è emersa la presenza di un file audio dove si sentivano due voci, una femminile di una donna che veniva chiamata “mamma” e l’altra di un bambino piccolo. Dal file audio si evincevano gli abusi sessuali della madre sul figlio disabile. Secondo la ricostruzione, la donna toccava il figlio ma voleva anche che il bambino la toccasse e che compisse atti sessuali con lei.

Dopo essere stata arrestata, la madre è stata sottoposta agli arresti domiciliari presso la sua residenza. I figli invece, sono stati allontanati da lei e sono stati portati dal padre presso un’altra abitazione. Le indagini sono state coordinate dal pm di Patti Alice Parialò.