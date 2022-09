Messico, nel 2021 uccisi 54 attivisti ambientali: 200 vittime nel mondo

Circa 200 attivisti ambientali sono stati uccisi nel mondo nel 2021. Più di un quarto, per l’esattezza 54, solo in Messico. Lo afferma il nuovo rapporto di Global Witness, organizzazione non governativa senza scopo di lucro. I dati confermano il triste bilancio del Sud America, in cui avvengono più dei due terzi degli assassinii. «Gran parte dei delitti si verifica in zone distanti dai luoghi di potere», si legge nel documento ufficiale. «È poi probabile che i nostri dati siano sottostimati, dato che molti crimini in aree rurali non vengono denunciati». Gli attivisti maggiormente nel mirino sono stati coloro che hanno combattuto contro lo sfruttamento della terra e delle sue risorse, soprattutto minerarie. Non mancano poi quelli in difesa delle popolazioni indigene. Anche in questo caso, il triste primato spetta al Messico.

NEW 🔴 200 land & #EnvironmentalDefenders were killed in 2021, nearly four people per week. This is just the tip of the iceberg, defenders are frequently targeted with violence, intimidation and criminalisation. #DefendTheDefendershttps://t.co/SxE8MMY1Tt pic.twitter.com/k590PpsQxC — Global Witness (@Global_Witness) September 29, 2022

Risorse minerarie e protezione dei nativi, gli attivisti uccisi in Messico

Quindici attivisti ambientali sono stati uccisi in Messico per le loro lotte contro l’estrazione mineraria. Nello stato di Jalisco, nell’area occidentale del Paese, nell’aprile 2021 ha perso la vita José Santos Isaac Chávez. Si era candidato per una carica pubblica locale, ma pochi giorni prima delle elezioni il cadavere è stato trovato nella sua auto, spinta giù da un dirupo. Presenti anche segni di tortura, probabilmente ad opera di uomini armati. Differente il caso di Tomás Rojo, che per anni si è battuto in favore degli Yaqui, popolazione nativa del Messico settentrionale. Le autorità hanno identificato gli assassini in un gruppo di narcotrafficanti locale nell’atto di riscuotere gli incassi per i pedaggi autostradali. Chi lo conosceva, però, non crede alla versione. I suoi cari sono convinti che sia stato ucciso per i potenti interessi sulla terra e l’acqua che gli Yaqui vantano nel loro territorio al confine con l’Arizona.

Come ricorda Ap News, gli Yaqui sono legittimi proprietari di almeno la metà dell’acqua nel bacino del fiume che porta il loro nome, che difendono da oltre cinque secoli. Tuttavia, industrie fiorenti e agricoltura intensiva se ne stanno appropriando, reindirizzandola verso le loro piantagioni. «È un’ingiustizia, è una grande tristezza vedere il nostro fiume senz’acqua», ha detto Cesar Cota, per anni collaboratore di Rojo. «Il fiume porta il nostro nome, da lì prendiamo canne e medicinali». Ad agosto 2022, il presidente del Messico Andrés Manuel López Obrador si è scusato con gli indigeni, promettendo una serie di programmi in favore del loro benessere. Intanto però gli attivisti continuano a morire, stretti nella morsa del narcotraffico e dello sfruttamento industriale.

Non solo Messico, gli omicidi in Colombia, Brasile e Congo

Per gli attivisti ambientali, il Messico rappresenta solo la punta di un iceberg colmo di pericoli. Il rapporto di Global Witness infatti conferma come, solo nel 2021, 33 uomini e donne siano stati uccisi in Colombia, 26 in Brasile. Nell’aprile 2021, la governatrice indigena Sandra Liliana Peña Chocué è stata uccisa vicino casa sua nel Sud-Ovest della Colombia. Per anni ha combattuto contro l’eradicazione dei raccolti di coca a Caldono. Spostando l’attenzione sull’Africa, spicca la situazione nella Repubblica Democratica del Congo. Otto le vittime, tutte all’interno del Parco Nazionale di Virunga. Il più recente, almeno per quanto riguarda il 2021, risale al mese di novembre. Il 48enne Etienne Mutazimiza Kanyaruchinya, ranger della zona, è morto dopo un attacco di un gruppo di militari, forse ex membri dei ribelli M23.