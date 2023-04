Messico, 9 tonnellate di metanfetamina liquida nascosta nella tequila

Importante sequestro di droga nel porto di Manzanillo, sulla costa occidentale del Messico. La marina nazionale ha infatti intercettato quasi 9 tonnellate di metanfetamina liquida nascoste nelle bottiglie di tequila. Si tratta di una soluzione che i narcotrafficanti usano spesso per poter eludere i controlli alle frontiere ed esportare gli stupefacenti. Per quanto creativo, non si tratta del nascondiglio più strano. Nel 2019 le forze dell’ordine trovarono droga persino all’interno di boule de neige.

Il sequestro di metanfetamina in Messico ad opera della marina

Assunta in cristalli o polvere, la metanfetamina si può trovare molto spesso disciolta in soluzioni liquide per il trasporto. Secondo quanto ha comunicato la Cnn, tale sistema agevolerebbe molto i narcotrafficanti ai controlli in quanto la droga sarebbe molto più difficile da rilevare. Dopo l’esportazione, la sostanza viene nuovamente sintetizzata in polvere prima di essere messa sul mercato. Il sequestro nella cittadina di Manzanillo risale a lunedì scorso, quando la marina ha intercettato un container al porto. Al suo interno circa 960 scatole con 11500 bottiglie di tequila pronte per l’esportazione. Al loro interno, grazie al lavoro dei cani da fiuto, al posto del distillato sono stati trovati circa 8600 chilogrammi di metanfetamina. I campioni, come ha riportato la Cnn, si trovano ora in un laboratorio per ulteriori analisi più dettagliate.

Soltanto nei primi mesi del 2023, la marina messicana ha già sequestrato 114 tonnellate di metanfetamina pronte per il mercato. Si tratta di merce destinata principalmente negli Usa, dove nel 2021 sono morte per overdose 32 mila persone. Il caso in Messico non è tuttavia il più strano a livello mondiale. Nel 2019, infatti, in Australia gli agenti avevano intercettato 7,5 litri di sostanze stupefacenti all’interno di 15 boule de neige per un valore di circa 1 milione di dollari. L’anno successivo, al porto californiano di Calexico, la polizia ha poi fermato un uomo che tentava di far entrare negli Usa la metanfetamina liquida nel serbatoio del suo camion. Il valore della merce ammontava a circa 266 mila dollari.