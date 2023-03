Messico, incendio in un centro di detenzione per migranti: 39 morti

Sono 39 le persone morte in un incendio che si propagato in un centro di detenzione per migranti a Ciudad Juárez, nel nord del Messico al confine con gli Stati Uniti. Altre 29 persone, rimaste ferite, sono state portate in ospedale. Il rogo è iniziato nella notte tra lunedì e martedì: al momento sono ancora ignote le cause.

Se habla de 37 migrantes muertos y decenas de lesionados tras incendio en el Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez, Chihuahua pic.twitter.com/IsKJ1vimAg — Azucena Uresti (@azucenau) March 28, 2023

Nel centro erano presenti circa 70 migranti venezuelani

Ciudad Juárez è uno dei principali punti di passaggio per i migranti che dal Messico vogliono entrare negli Stati Uniti. E, per questo, la città ospita numerose strutture di detenzione per migranti fermati prima del confine.

Da quanto riportano le autorità, l’incendio si è sviluppato nell’ufficio dell’Istituto Nazionale per le Migrazioni (INM), dopo che le forze dell’ordine avevano fermato una settantina di migranti, tutti venezuelani, nelle strade della città. A seguito del fermo, i migranti erano stati condotti nel centro di detenzione.

Confirma gobierno de Chihuahua 37 #migrantes muertos en estación migratoria de #CiudadJuarez, más de 20 lesionados. Pipas de bomberos no tenían acceso, el lugar estaba sobre poblado. pic.twitter.com/2uKh4U2uBg — Alfredo Alvarez (@AlfredoAlvarezz) March 28, 2023

Il rogo in una struttura lungo il fiume Rio Bravo

Il centro andato a fuoco si trova vicino a uno dei ponti sul fiume Rio Bravo, che dall’area metropolitana internazionale formata da Ciudad Juárez e El Paso (Texas) segna il confine con gli Stati Uniti fino al Golfo del Messico. Come detto, i migranti che si trovavano nel centro provenivano dal Venezuela ed erano diretti negli Stati Uniti, dove tra l’altro Joe Biden ha approvato leggi più stringenti contro l’immigrazione illegale.