Messico, divieto di fumo nei parchi, in spiaggia e alle fermate dei bus

Una stretta severissima quella del governo del Messico contro i fumatori, che dal 16 gennaio non avranno vita facile. La legge anti fumo, di fatto approvata nel 2021 ma in vigore da questi giorni, prevede il divieto, su tutto il territorio nazionale, di fumare nei luoghi pubblici – compresi quelli all’aperto. Sarà inoltre fatto divieto totale di pubblicità, promozione e sponsorizzazione dei prodotti del tabacco, che non potranno nemmeno essere esposti all’interno dei negozi.

Messico: vietato fumare nei luoghi pubblici

Tra i primi a riportare la notizia c’è stata l’emittente BBC, che parla di una delle leggi anti-tabacco più severe al mondo. Fino al 2008, in Messico, era consentito fumare liberamente nei bar, nei ristoranti e in molti luoghi di lavoro. Da allora si sono susseguite in maniera graduale una serie di restrizioni fino a questa legge molto rigida, che nei luoghi chiusi riguarderà anche le sigarette elettroniche.

Una scelta, quella del governo messicano, che vuole essere una risposta ai tanti morti per tabacco e che ha raccolto il plauso dell’Organizzazione per la Salute Panamericana (PAHO), l’agenzia internazionale che si occupa di migliorare la salute e gli standard di vita delle popolazioni americane che ha evidenziato come il consumo di tabacco sia la singola causa di morte più prevenibile al mondo. Solo nel continente americano, per complicazioni legate al suo consumo, muoiono un milione di persone all’anno.

I pareri contrari e la minaccia della corruzione

La nuova legge sta sollevando molti disappunti, da una parte tra i fumatori che potranno accendere la sigaretta solo negli spazi privati e, dall’altra, tra i ristoratori penalizzati dalla misura antifumo. Nei locali, infatti, negli ultimi anni era possibile fumare in un’area apposita, permesso che la nuova legge ha eliminato. A questi malumori si aggiunge un’altra preoccupazione: il timore che la corruzione molto diffusa tra le forze dell’ordine del paese si possa intensificare a causa di questa nuova legge, spingendo chi non ha intenzione di sottostare al divieto a pagare per far chiuder un occhio alla Polizia.