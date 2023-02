Messico, capre pigmee di uno zoo cucinate a una festa: nei guai ex direttore

L’ex direttore di uno zoo in Messico è finito nella bufera. José Rubén Nava, sollevato dall’incarico lo scorso 12 gennaio, aveva ordinato di cucinare quattro capre pigmee per una festa privata. L’evento sarebbe avvenuto persino all’interno della struttura. Già in passato l’uomo aveva effettuato operazioni simili con altri animali, tra cui cervi e bovini. Il traffico di specie selvatiche in tutta la nazione è da tempo all’attenzione delle forze dell’ordine che scoprono quotidianamente vendita e acquisto illegali.

Messico, animali esotici fra zoo e trafficanti di droga

Come riporta il Guardian, la festa avrebbe avuto luogo nel periodo di Natale a Chilpancingo, capitale dello Stato di Guerrero. «Nava ha ordinato l’uccisione e la cottura delle quattro capre pigmee nella cucina dello zoo», ha detto Fernando Ruiz Gutierrez, capo del Dipartimento della fauna selvatica in Messico. «Le ha poi servite durante la festa natalizia e di fine anno». L’esperto ha dichiarato che, oltre che illegale, consumare la carne di questi esemplari è persino rischioso per la salute umana. Nava non ricopriva l’incarico di direttore a Chilpancingo già dallo scorso 12 gennaio, quando era stato sollevato per la morte di un cervo in dubbie circostanze. Recenti indagini hanno poi scoperto altre irregolarità, tra cui lo scambio di quattro bovini watusi con strumenti e materiali per lo zoo. Nava avrebbe persino scambiato una zebra con tre cervi rossi senza l’autorizzazione del ministero.

José Nava avrebbe venduto irregolarmente anche rettili, coyote e alcuni volatili tra cui un falco dalla coda rossa. Tuttavia, non rappresenta un unicum in Messico. Da diversi anni privati cittadini acquistano tramite il mercato nero alcune specie esotiche e persino in via di estinzione. Un business che attrae soprattutto i capi dei cartelli che amano realizzare zoo personali con leoni, tigri e animali selvatici. Capita spesso però che alcuni esemplari fuggano al controllo e vaghino per i centri abitati. In settimana, come ricorda AP News, una leonessa è scappata da un’area privata seminando il caos ad Aguascalientes. Il felino ha attaccato una donna nel patio della sua abitazione, ferendola gravemente alle gambe e al torace. Catturato dalle forze dell’ordine, l’animale è stato sedato e consegnato a uno zoo locale.

