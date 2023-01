Messico, arrestato il figlio di El Chapo

«Si stanno verificando incidenti e blocchi stradali in diversi punti della città, chiediamo alla cittadinanza di non uscire». Così il ministro della Sicurezza di Sinaloa Cristobal Castañeda chiede ai residenti di non uscire dopo l’arresto del figlio di El Chapo Ovidio Guzmán López. Il figlio del leader del cartello di Sinaloa è stato trasferito a Città del Messico. Anche l’aeroporto è stato chiuso dalle autorità.

Messico arrestato figlio di El Chapo: governo chiede alla popolazione di non uscire

L’arresto è avvenuto con l’ausilio delle truppe di elite a Culiacan, a Sinaloa. Secondo i media messicani, l’uomo sarebbe già stato trasportato in un carcere di massima sicurezza. La richiesta di non uscire di casa da parte delle autorità arriva dopo le azioni di rappresaglia proprio nella città dell’arresto da parte degli altri membri dei cartelli Narcos. L’operazione è avvenuta questa mattina, 5 gennaio, intorno alle 5 del mattino.

Gli Stati Uniti stavano cercando il figlio di el Chapo dal 2008. Nel 2019, la procura aveva accusato l’uomo di traffico di cocaina, metanfetamina e marijuana nel tribunale del Distretto di Columbia/Washington. In più, era stata messa una taglia da 5 milioni di dollari per chi avesse consegnato o avesse solo dato informazioni sul figlio di El Chapo. I media locali fanno sapere che l’arresto avviene quattro giorni prima l’arrivo del presidente americano Joe Biden in visita in Messico.

Cosa è successo

È la seconda volta che l’uomo viene arrestato dalle autorità di Culiacan. Era accaduto anche nel 2019, ma le autorità si erano ritrovate costretto a rilasciarlo per via delle rappresaglie e dei gruppi armati che minacciavano attacchi in diverse zone della città.

Stando alle fonti locali, l’uomo avrebbe assunto il controllo di parte del cartello di Sinaloa nel 2017. Avrebbe commissionato diversi omicidi, tra cui quello di un cantante che si sarebbe rifiutato di cantare al suo matrimonio.