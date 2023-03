Milan, per Messias lesione al bicipite femorale: rischia un mese di stop

Pessime notizie per il Milan di Stefano Pioli: Junior Messias ha riportato una «lesione del muscolo bicipite femorale della coscia destra». Per capire quando tornerà sarà necessario un altro esame tra 10 giorni ma i tempi di recupero potrebbero essere lunghissimi.

L’infortunio di Messias

Junior Messias è stato fermato da un infortunio e sarà fermo ai box per un lungo periodo di tempo: gli esiti degli esami eseguiti nella giornata di venerdì 10 marzo hanno evidenziato una lesione muscolare che terrà il giocatore del Milan lontano dal campo di gioco per diverse settimane. Per il momento si parla di uno stop di almeno di 15 giorni ma l’esito definitivo dei tempi di recupero sarà rimandato a settimana prossima quando verrà confermato, tramite un altro esame, il rientro. Tifosi e staff temono che per il calciatore i tempi di recupero possano essere lunghissimi, fino a 30 giorni. «Questa mattina Messias è stato sottoposto ad esame strumentale che ha evidenziato una lesione del muscolo bicipite femorale della coscia destra» queste sono le parole del comunicato ufficiale rilasciato dal Milan. «Una risonanza di controllo verrà effettuata fra una decina di giorni», conclude il comunicato.

Un guaio per il Milan viste le buone prestazioni del centrocampista

L’assenza dell’ex Crotone non potrà far sorridere Pioli perché il calciatore ha un ruolo di rilievo in campo. Infatti, se si analizza la stagione in corso, Junior Messias ha fatto più che bene. Spesso è risultato tra i più propositivi e positivi in campo, specialmente nelle ultime settimane. Con 26 presenze totali, Messias ha segnato 5 reti e ha fornito 2 assist, trovandosi particolarmente a proprio agio, molto meglio di Saelemaekers, nel modulo fluido del 3-5-2 con cui Pioli ha messo mano alla squadra risolvendo alcuni problemi difensivi. Ora toccherà all’allenatore del Milan trovare una nuova soluzione che possa sopperire alla mancanza del centrocampista di origini brasiliane.