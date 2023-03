Messi regala un iPhone con custodia d’oro ai compagni dell’Argentina

Lionel Messi non bada a spese e ha deciso di fare un regalo speciale e molto costoso a tutti i suoi 26 compagni della Nazionale Argentina che si sono consacrati campioni del mondo al Mondiale del Qatar e allo staff, per un totale di 35 persone. Il fuoriclasse argentino ha donato ai suoi compagni di squadra un iPhone completamente laccato d’oro per una spesa che supererebbe i 200 mila euro.

Messi regala iPhone d’oro ai suoi compagni di Nazionale

Ma perché Messi avrebbe deciso di donare proprio un IPhone d’oro a tutti i 35 membri della Nazionale Argentina? Stando a quanto riferito da il Clarin, in occasione della premiazione The Best della Fifa, il numero 10 dell’Argentina avrebbe ricevuto a Parigi la visita di Benjamin Lyons, cioè il patron della Indesign Gold, azienda di accessori di lusso. Messi sarebbe da diverso tempo cliente di questa realtà e, dunque, avrebbe preso la palla al balzo per fare un regalo a tutti i suoi compagni, al ct Scaloni e ai membri dello staff.

Più nello specifico, ad essere inserito nella custodia d’oro è un iPhone 14 e su ogni telefono è stato inciso lo stemma dell’Argentina con le tre stelle dei Mondiali vinti, la scritta «World Cup Champions 2022», il nome di ognuno e, nel caso dei calciatori, il numero di maglia che portavano al Mondiale.

Quanto ha speso Messi?

Per questo regalo, senza dubbio originale, il calciatore avrebbe speso circa 197 mila euro. Benjamin Lyons, CEO di iDesign Gold, ha così commentato l’accaduto al Corriere dello Sport: «Lionel non è solo il Goat, ma è anche uno dei clienti più affezionati di iDesign Gold e si è messo in contatto con noi un paio di mesi dopo la finale della Coppa del Mondo. Ha detto che voleva un regalo speciale per tutti i giocatori e lo staff per celebrare la straordinaria vittoria, ma non voleva il solito orologio. Quindi ho suggerito iPhone dorati con incisi i loro nomi ed ha adorato l’idea».