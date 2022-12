Messi, offerta choc per il bisht indossato durante la premiazione del Mondiale

Un milione di dollari per l’abito arabo di Lionel Messi. È questa l’offerta choc fatta pervenire via social al capitano dell’Argentina da Ahmed Al Barwani, avvocato e membro del parlamento dell’Oman, deciso ad accaparrarsi l’ormai famoso bisht, l’abito tradizionale che la stella dell’Albiceleste ha indossato per alzare la Coppa del Mondo dopo la finale dei Mondiali di Qatar 2022, vinta contro la Francia.

Un abito tradizionale, simbolo dell’orgoglio arabo

«Dal Sultanato dell’Oman mi congratulo con te per aver vinto la Coppa del Mondo. Il bisht arabo, simbolo di cavalleria e saggezza: ti sto offrendo un milione di dollari in cambio di quel bisht», ga scritto su Twitter Ahmed Al Barwani. La sua intenzione è quella di esporre l’indumento, per ricordare l’orgoglio provato da tutto il mondo arabo durante la Coppa del Mondo. Sempre Al Barwani ha raccontato a The National: «Ero allo stadio ad assistere dal vivo a quel momento in cui l’emiro del Qatar ha dato il bisht a Messi. Questo momento ha detto al mondo che eravamo lì e questa è la nostra cultura. Questo torneo è stato motivo di orgoglio e ha evidenziato che gli arabi sono uniti».

Il bisht è un mantello per le occasioni speciali

Il mantello che ha indossato Leo Messi durante la premiazione è un capo d’abbigliamento usato nel Medio Oriente e nella penisola araba. Il bisht è un accessorio di lusso che di solito si indossa sopra un thobe, cioè una tunica lunga fino alle caviglie. Il mantello, di solito nero, ma anche marrone, grigio, beige o bianco, è il più tradizionale tra quelli sauditi. E viene considerato uno dei più prestigiosi, dato che è associato a regalità, ricchezza e cerimonia: per questo è riservato alle occasioni speciali.