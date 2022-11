Messi, calcio alla maglia del Messico? Arrivano le minacce del pugile Alvarez

Calcio o non calcio? Lionel Messi è senza dubbio l’eroe del match tra Argentina e Messico, ma ora tiene banco un suo presunto gesto negli spogliatoi con protagonista la maglia messicana. In un video girato all’interno dello spogliatoio albiceleste, con i calciatori intenti a festeggiare la vittoria per 2-0 con gol proprio di Messi e di Enzo Fernandez, si vede la Pulce intenta a spogliarsi e a spostare con un piede i vestiti a terra. Sulla cima c’è proprio la maglia del Messico, scambiata con un avversario al triplice fischio. Un gesto involontario o uno smacco voluto agli antagonisti? Il web si divide, ma intanto Messi viene anche minacciato dal pugile messicano Canelo Alvarez. Polemiche su un altro simbolo, dopo quelle sulla bandiera iraniana alla vigilia della sfida tra Iran e Usa.

Messi ha calciato la maglia del Messico?

Sui social si dividono, ma dal video il gesto sembra tutt’altro che netto e volontario come viene dipinto dai fotogrammi. Il fermoimmagine inganna, così come in parte fa il video, perché l’inquadratura si sposta immediatamente. Si vede Messi intento a slacciarsi le scarpe. Con il piede destro fa un movimento poco prima di togliere lo scarpino, urtando la maglia del Messico a terra. Un calcio volontario o un gesto travisato? Intorno l’euforia per la vittoria prosegue senza che nessuno si accorga di quanto successo, ma l’attimo non è sfuggito ai fan messicani, passati all’attacco.

Messi “limpiando” el piso con la playera y bandera de mexico JSJSJSJS hasta canelo la tiene hasta el fondo. pic.twitter.com/xT5lkEmXdo https://t.co/6305m5mPZn — Dani. (@messimoal) November 28, 2022

Canelo Alvarez: «Preghi Dio che non lo incontri»

E tra questi c’è anche un pugile messicano, Canelo Alvarez. «Hanno visto Messi pulire il pavimento con la nostra maglia e bandiera? Preghi Dio che non lo incontri», ha twittato lo sportivo, che prosegue, «proprio come io rispetto l’Argentina, tu devi rispettare il Messico! Non sto parlando dell’Argentina come paese, sto parlando di Messi. Dal momento in cui la maglia del Messico è per terra, è già un insulto». E a rispondergli è stato il Kun Aguero, che è stato compagno di Messi in nazionale fino a pochi mesi fa, prima di ritirarsi: «Non cerchi scuse o problemi, lei non sa cosa succede in un campo di calcio e in uno spogliatoio. Le magliette sono sempre per terra a fine gara. Poi, se si guarda bene, fa un movimento per spostare la maglietta e la colpisce in maniera accidentale».