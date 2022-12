Messi, la foto con la coppa è quella con più like nella storia di Instagram

Dopo aver vinto, il Mondiale la sua Argentina, Leo Messi ha deciso di pubblicare gli scatti di quella magnifica serata. Il post del campione è diventato quello con più like in assoluto del social Instagram, superando Kylie Jenner e World_record_egg.

La foto dei record di Leo Messi

Dopo aver vinto il Mondiale in Qatar, il 10 argentino è campione del mondo anche sul social Instagram e realizza il post con più like della storia del Social Network. Infatti Leo Messi ha superato l’uovo, la foto che aveva battuto il record di like su Insta. La prima a conquistare il record di like su Insta fu Kylie Jenner, in seguito fu creata una pagina che pubblicò solo un contenuto di un uovo chiamata: World_record_egg. La modella ed influencer arrivò a 18 milioni di like, ma l’uovo, che aveva il solo l’obiettivo di diventare il post più apprezzato al mondo, la superò di parecchio con 56,16 milioni di like.

All’inizio del Mondiale in Qatar 2022 spuntò anche la foto di Messi e Cristiano Ronaldo che giocavano a scacchi, un contenuto che prese tantissimi like. Ma Lionel Messi dopo la vittoria dei Mondiali con l’Argentina, ha pubblicato una sua foto mentre ha in mano la coppa seguita da tante altre foto con la squadra da questi scatti il numero di like ricevuti in 24 ore circa, ha superato i 57 milioni diventando il post con più like di Instagram.

Il contenuto e la descrizione della foto

Nel suo post, Messi ha scritto una dedica per la vittoria del Mondiale: «L’ho sognato così tante volte, l’ho desiderato così tanto che ancora non riesco a crederci……Grazie alla mia famiglia, a tutti coloro che mi sostengono e anche a tutti coloro che hanno creduto in noi. Abbiamo dimostrato ancora una volta che gli argentini, quando lottano insieme e uniti, sono in grado di raggiungere qualsiasi obiettivo. Il merito è di questo gruppo, che è al di sopra delle individualità, è la forza di tutti coloro che lottano per lo stesso sogno che era anche il sogno di tutti gli argentini… Ce l’abbiamo fatta!!!».

La foto nel frattempo sta accumulando sempre più like e non sembra fermarsi.