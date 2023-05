Messi in Arabia Saudita, «affare concluso»: l’indiscrezione sul calciatore argentino

Lionel Messi vicino al trasferimento in Arabia Saudita? Secondo alcune fonti sembrerebbe proprio di sì. Il campione argentino, dopo la polemica con il Paris Saint Germain suo attuale club per il viaggio nel paese arabo, sembra essere ormai destinato a trasferirsi lontano da Parigi.

L’indiscrezione sul trasferimento di Lionel Messi in Arabia Saudita

Arriva la bomba da parte dell’agenzia francese AFP: il numero 30 del Paris Saint-Germain avrebbe trovato l’accordo di trasferimento con la squadra dell’Al-Hilal il prossimo anno. La trattativa sarebbe stata conclusa con un contratto considerato «enorme» dalla fonte saudita sentita dall’agenzia. Ancora nessuna conferma o nota ufficiale dal club Paris Saint Germain, che si è limitato a ricordare che il contratto dell’attaccante argentino terminerà il prossimo 30 giugno. Stando alle informazioni dei media spagnoli, l’Arabia Saudita è pronta infatti a mettere sul piatto condizioni economiche faraoniche pur di convincere appieno il campione a trasferirsi lì: un ingaggio pluriennale da 400 milioni di euro a stagione con la promessa di essere raggiunto da ex compagni di squadra come Sergio Busquets e Jordi Alba.

Il rinnovato scontro con il rivale di sempre Cristiano Ronaldo

Se le voci messe in circolazione dal AFP dovessero essere confermate, Messi seguirebbe lo stesso percorso del suo eterno rivale Cristiano Ronaldo, che in Arabia Saudita si è trasferito lo scorso anno per giocare nella formazione dell’Al-Nassr. Il trasferimento del fantasista argentino nel paese arabico darebbe vita all’eterno derby con CR7. In un’intervista rilasciata ieri alla Stampa, l’ex campione del calcio francese Michel Platini ha commentato la possibile partenza di Messi: «Io non giudico. E poi se ti offrono 200 milioni di euro diventa quasi immorale rifiutarli. Anche se sei straricco». Forse l’offerta per Messi potrebbe essere maggiore di quella ipotizzata da Platini ed è quindi probabile che l’ex presidente della Uefa sia d’accordo con la sua decisione di andare in Arabia.