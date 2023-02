Merkel, telefonata con finto Poroshenko: lo scherzo di due comici russi

Angela Merkel è stata contattata dai due comici russi Vladimir Kuznetsov e Alexey Stolyarov, in arte Vovan e Lexus, che hanno parlato con la ex cancelliera tedesca della guerra in Ucraina fingendosi (almeno uno di loro) Petro Poroshenko, predecessore di Volodymyr Zelensky. Lo scherzo è riuscito a metà: Merkel ha effettivamente parlato con quello che credeva fosse l’ex presidente ucraino Poroshenko, con cui aveva interagito spesso quando era alla guida della Germania, ma non ha rivelato niente di nuovo rispetto a posizioni che non fossero già note.

La conferma dello staff dell’ex cancelliera

«L’ex cancelliera ha avuto un colloquio con un interlocutore che ha affermato di essere l’ex presidente ucraino Petro Poroshenko», ha confermato un portavoce di Merkel. La telefonata risale al 12 gennaio e si è svolta con l’aiuto del servizio di traduzione del ministero degli Esteri. Vovan e Lexus, comici specializzati in scherzi telefonici e considerati vicini a Vladimir Putin, hanno diffuso stralci della conversazione su Telegram. Nel corso del colloquio Merkel ha parlato con la persona che si è spacciata per Poroshenko di Emmanuel Macron, Joe Biden e Olaf Scholz, senza però rivelare nulla di nuovo. Successivamente ha informato il ministero degli Esteri delle impressioni ricavate dalla chiamata.

Politici e non solo: le vittime illustri di Vovan e Lexus

Non è la prima volta che importanti figure politiche cadono vittime, almeno in parte, degli scherzi dei comici russi. Poco dopo lo scoppio della guerra, ad esempio, il duo contattò il ministro della Difesa britannico Ben Wallace, spacciandosi per il primo ministro ucraino Denys Schmyhal. Giorni dopo, una registrazione della conversazione fu caricata su YouTube. Il premier canadese Justin Trudeu, invece, tempo fa ricevette una telefonata da una finta Greta Thunberg, che gli propose di far uscire il Canada dalla Nato. Nello scorso mese di giugno, la sindaca di Berlino Franziska Giffey fu ingannata con una videochiamata effettuata da un presunto Vitali Klitschko, primo cittadino di Kyiv: Kuznetsov e Stolyarov rivelarono poi allo Spiegel di aver ordito lo scherzo. Qualche tempo fa, inoltre, Elton John aveva reso noto su Instagram di aver ricevuto una telefonata da Vladimir Putin, disponibile ad incontrarlo per parlare di diritti Lgbtq+. Ovviamente, non era vero.

Vovan e Lexus si sono poi presi gioco anche di Stephen King, spacciandosi per Zelensky. Lo scrittore, caduto vittima di uno scherzo, ha tessuto pubblicamente le lodi del nazionalista ucraino Stepan Bandera («Nel complesso, penso che sia un grande uomo»). In seguito King ha fatto pubblica ammenda, ammettendo di essere cascato in pieno nel tranello e di non sapere minimamente chi fosse Bandera. Nel corso degli anni i comici filoputiniani hanno contattato tra gli altri anche Boris Johnson (spacciandosi per il premier armeno), Macron, George W. Bush. Gli scherzi targati Vovan-Lexus sono particolarmente apprezzati dal Cremlino, perché utili alla propaganda: i due sono stati premiati dal ministero degli Esteri di Mosca, simbolicamente, con un telefono.