Dall’Onu un’offerta di lavoro per Angela Merkel

Fa spesso shopping al grande magazzino KaDeWe di Berlino, ma passa anche tanto tempo nel suo ufficio in Unter den Linden, con vista sulla Porta di Brandeburgo. Angela Merkel non è più cancelliera dallo scorso 8 dicembre, giorno in cui si è insediato il successore Olaf Scholz. La “pensione” della 67enne Frau Angela potrebbe però durare poco. Secondo la Bild, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, avrebbe offerto all’ex leader tedesca la presidenza di un comitato di consulenza sulle proprietà e i beni pubblici globali: un progetto nuovo, in rampa di lancio nell’ambito della riforma dell’Onu. L’offerta è stata inviata per lettera e Merkel, per adesso, non avrebbe ancora risposto.

Merkel all’Onu, l’idea di Guterres

Angela Merkel a capo di un organo consultivo di alto livello sui beni pubblici globali, Advisory Board on Global Public Goods, questo il suo nome, potenzialmente al servizio dell’intera popolazione mondiale. Questa l’idea di Antonio Guterres: dall’ufficio con vista sulla Porta di Brandeburgo a quello sull’East River di New York il passo non è affatto breve e infatti l’ex cancelliera sembra avere qualche dubbio. Né sì, né no, per adesso: ci sta pensando. Certamente, quello di Angela Merkel è un nome importante, che darebbe forza e credibilità all’Advisory Board on Global Public Goods uno dei progetti di punta del secondo mandato di Guterres alla guida delle Nazioni Unite, cominciato a inizio gennaio.

Merkel all’Onu, di cosa si occuperebbe

«Chiederò a un comitato consultivo di alto livello, guidato da ex leader, di identificare i beni pubblici globali e altre aree di interesse comune in cui è più urgente migliorare la governance», aveva dichiarato Guterres nel corso del 2021. Secondo il segretario delle Nazioni Unite, la pandemia di Coronavirus ha messo in luce grosse lacune nella cooperazione internazionale: il previsto organo consultivo dovrebbe dare impulso al rinnovamento delle pratiche e dei principi di azione a livello globale. Esempi di beni pubblici globali sono lo strato di ozono, ma anche, a seconda della definizione, le normative applicabili a livello internazionale come quelle sulla sicurezza dei voli e sul commercio globale.