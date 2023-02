Merk & Kremont, chi sono i due dj in duetto con Paola e Chiara a Sanremo 2023

Durante la serata dedicata alle cover, Paola e Chiara si esibiranno con un medley dei loro maggiori successi insieme Merk & Kremont, due famosi dj del panorama internazionale. Nomi d’arte di Federico Mercuri e Giordano Cremona, sono anche curatori e produttori della musica del brano Furore che le sorelle hanno presentato in gara. Vediamo chi sono e cosa si sa sulla loro carriera.

Chi sono Merk & Kremont

I due ragazzi sono tra i maggiori dj italiani della scena dance internazionale nonchè producer di artisti italiani e di grandi hit del mondo dance e non solo. Fin da adolescenti, Merk & Kremont si sono cimentati con la musica dance, suonando e facendo i pr ma anche vendendo i biglietti per le serate della movida milanese. «Abbiamo iniziato a 17-18 anni come pr e dj senza mai incrociarci. Poi un amico in comune ci ha presentato e insegnato come mettere le mani sui software per produrre musica», hanno raccontato sull’inizio della loro carriera insieme.

Apprezzati in campo internazionale, i due sono stati scoperti dal famosissimo dj svedese Avicii che, poco prima di morire ad aprile 2018, aveva chiesto loro di remixare la sua ultima canzone. Sempre fuori dal confine hanno collaborato con grandi della dance mondiale quali Hardwell, Nicky Romero e Benny Benassi per arrivare poi anche in Italia.

Le canzoni più famose

Producer oltre che dj, Merk & Kremont hanno prodotto hit per Fabio Rovazzi, Benji & Fede e firmato la produzione di Good Times di Ghali. Tra le hit più famose dei due giovani dj troviamo She’s wild, Hands Up, Sad Story e Planet in the Sky. Dopo i successi internazionali, il 9 febbraio faranno ballare il pubblico dell’Ariston con le hit di Paola e Chiara. Per loro, è la prima volta sul palco più prestigioso d’Italia.