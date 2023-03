Meredith Grey lascia Grey’s Anatomy: «Andrà bene senza di me»

Meredith Grey lascia Grey’s Anatomy. La serie ormai giunta alla 19esima stagione dovrà rinunciare alla dottoressa Grey, colonna portante dal primo episodio. «Andrà bene senza di me» ha dichiarato Ellen Pompeo, l’attrice che interpreta il personaggio. «

Meredith Grey lascia Grey’s Anatomy

Nel settimo episodio della diciannovesima stagione, andato in onda in America il 23 febbraio, la donna ha lasciato per sempre la serie. La dottoressa Grey era arrivata al Seattle Grace Hospital come specializzanda nel lontano 2005 e, da allora, sono tante le vicende che l’hanno vista protagonista a partire dalla storia d’amore con Derek Shepherd (interpretato da Patrick Dempsey) che morirà nell’11esima stagione della serie.

Da specializzanda Meredith diventa chirurgo, primario e mamma e, proprio per permettere alla figlia maggiore Zola di frequentare una scuola per eccellenze a Boston, lascerà Seattle e il suo ospedale. Nell’ultima puntata, quella dell’addio, si assiste ad uno scontro tra Meredith e il suo compagno Nick Marsh che non era stato messo al corrente del trasferimento: «Se devo scegliere, sceglierò me e i miei figli. Scelgo ciò che è meglio per noi e non ti supplicherò di amarmi».

Ancora non è chiaro se si tratti di un addio definitivo

Il finale resta aperto, non ci sono notizie ufficiali se sarà un addio definitivo o meno e la stessa Pompeo ha garantito che la presenza della dottoressa Grey continuerà nonostante l’uscita di scena. La voce fuori campo di Meredith risuonerà anche negli episodi successivi, una scelta che forse lascia intendere un possibile ritorno. D’altronde l’attrice aveva dichiarato tempo fa che Grey’s Anatomy è stato il suo cuore e la sua anima: «Non andrò mai via veramente fino a quando andrà in onda».

I fan erano già a conoscenza che la Pompeo avrebbe partecipato solo alle prime 8 puntate di Grey’s Anatomy: l’attrice lo aveva anticipato la scorsa estate quando annunciò i suoi nuovi progetti tra cui Orphan, una miniserie in cui sarà protagonista, regista e produttrice.