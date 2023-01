Morta Lisa Loring, la storica attrice che fece Mercoledì Addams: aveva 64 anni

Addio alla prima Mercoledì Addams. È morta sabato notte Lisa Loring, storica interprete del personaggio nella serie La famiglia Addams del 1964. Lo ha annunciato la figlia Vanessa con un post su Facebook: «Se n’è andata pacificamente con le sue figlie che le tenevano le mani». Quattro giorni prima era stata vittima di un ictus dovuto al fumo. Giovane talento della recitazione, con la sua performance ha creato un modello ancora oggi indimenticabile. La stessa Jenna Ortega, volto di Mercoledì nell’omonima produzione Netflix, ha detto di aver tratto ispirazione dalla sua performance per la scena di danza divenuta virale sui social network. Oltre alla serie in onda fra 1964 e 1966, aveva vestito i panni della figlia di Gomez e Morticia anche nel 1977 per un episodio speciale di Halloween. Aveva 64 anni.

Lisa Loring, il successo nei panni di Mercoledì e le altre apparizioni

All’anagrafe Lisa Ann DeCinces, la donna nacque nel 1958 sulle isole Marshall da una coppia che serviva in Marina. Dopo la separazione dei genitori, che divorziarono durante i suoi primi anni di vita, si trasferì a Los Angeles con la madre. Qui acquisì il nome d’arte Lisa Loring e iniziò le sue attività come modella ad appena tre anni. L’esordio come attrice giunse nel 1964 con una piccola apparizione in Dr. Kildare, medical drama per Nbc. Pochi mesi dopo però ottenne la parte con cui avrebbe scritto alcune pagine di storia del piccolo schermo. Ad appena cinque anni e mezzo, Abc la scelse per interpretare Mercoledì Addams, figlia di Gomez e Morticia, nata dalla penna di Charles Addams per il New Yorker. «Grazie alla serie imparai a memorizzare prima di saper leggere», avrebbe dichiarato in seguito Loring.

Grazie al suo talento, creò molti tratti del personaggio ancora oggi nell’immaginario collettivo. Sua infatti la prima trasposizione di una ragazzina dolce ma perennemente triste, che amava tagliare la testa delle sue bambole e giocare con un ragno vedova nera di nome Homer e una lucertola di nome Lucifero. «Sul set eravamo una famiglia», ha detto nel 2017 in una convention fantasy. «Non avrei saputo scegliere attori migliori. John Astin e Carolyn Jones (volti di Gomez e Morticia, ndr.) furono come due genitori per me». Lisa Loring vestì i panni di Mercoledì Addams dal 1964 al 1966 e ancora una volta nel 1977 per lo speciale Halloween with the New Addams Family. Nel corso della sua carriera è apparsa anche in The Pruitts, Agenzia UNCLE e Iced. La dipendenza dall’eroina, come sottolinea l’Hollywood Reporter, ha però condizionato la sua vita allontanandola negli Anni 80 dalla recitazione.

La vita privata e il rapporto con Jenna Ortega per Netflix

Quanto alla vita privata, si è sposata per la prima volta nel 1973, ad appena 15 anni, con Farrell Foumberg. L’anno seguente nacque la prima figlia, Vanessa, nello stesso periodo in cui perse sua madre Judith, che da anni soffriva di alcolismo. Pochi mesi dopo divorziò dal marito. Nel 1981 ha sposato l’attore di Search for Tomorrow Doug Stevenson, ma le nozze durarono appena due anni. Nell’87 il terzo matrimonio con la star del cinema per adulti Jerry Butler. Nonostante quest’ultimo le avesse promesso, prima di salire all’altare, di cessare la sua carriera nel porno, continuò ad apparire in alcuni film hard e il rapporto naufragò nel 1992. Nel 2003 arrivarono le quarte nozze con Graham Rich, anche stavolta senza fortuna. Loring divorziò nel 2014.

Come detto, Lisa Loring ha influenzato fortemente le attrici che, dopo di lei, hanno vestito i panni della giovane Mercoledì Addams. Su tutte Jenna Ortega, volto nella recente serie record Netflix, che tornerà con una seconda stagione. L’attrice ha detto di aver omaggiato Loring nella celebre scena di danza del quarto episodio, virale sui social tanto da coinvolgere persino Lady Gaga. «Le ho reso omaggio, includendo parte dei suoi movimenti nel balletto di Mercoledì», ha detto Ortega al The Tonight Show. «Purtroppo alcuni pezzi non ci sono nel montaggio finale, ma lei è lì. So che c’è».