Mercedes, presentata la W14 per il prossimo Mondiale di F1

La Mercedes presenta la W14, il bolide monoposto che cercherà di vincere il prossimo titolo mondiale di Formula 1. Dopo la presentazione ieri della Ferrari SF-23 dunque, Mercedes risponde presentando la sua vettura, una monoposto elegante e aggressiva che sembra aver tutte le carte in regola per ritornare competitiva su strada.

Back in black. 🖤 Meet the Mercedes-AMG F1 W14 E PERFORMANCE. 😍 We're #AllInPerformance. 💪 pic.twitter.com/qKYiQiR6In — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) February 15, 2023

La nuova Mercedes W14

La nuova Mercedes W14 è stata presentata quest’oggi e ha stupito fan e amanti dei motori. Infatti, la monoposto è completamente nera, un ritorno al passato per la Mercedes. Inoltre, ha dettagli eleganti di colore verde acqua. Dunque, questa vettura nonostante rappresenti un’innovazione per certi versi, sembra mantenere la sua filosofia. In tanti hanno esultato sui social e sono rimasti affascinati dal design dell’auto che gareggerà al prossimo Mondiale di Formula 1.

Inoltre, dal punto di vista delle prestazioni, gli ingegneri Mercedes hanno assicurato che sarà «più veloce delle precedenti auto». I tifosi della Mercedes sperano che i risultati su pista siano positivi, anche perché Hamilton e compagni vogliono rompere l’egemonia della Red Bull e di Max Verstappen che ormai dura da due anni.

Le parole dei piloti e del team manager

Ovviamente, alla presentazione della nuova Mercedes W14 hanno parlato i piloti del team. Quest’anno la squadra Mercedes è composta dal pluri-campione Lewis Hamilton, dal britannico George Russell e dal pilota di riserva, Mick Schumacher. Hamilton durante la presentazione ha parlato del prossimo Mondiale e degli obiettivi che ha nonostante i 38 anni: «Amo la sfida mentale e fisica, tirare fuori il meglio da sé e dagli altri. Questo mi piace». George Russell invece ha dichiarato, dopo aver visto la nuova auto: «Momento di grande orgoglio vedere la macchina dal vivo. Non vediamo l’ora di testarla».

Anche Mick Schumacher ha voluto far sapere alla stampa i suoi obiettivi per quest’anno: «Sono qui per imparare, lavorerò dietro le quinte e darò il mio contributo». Infine, il team manager Toto Wolff ha detto: «Le sfide e le grandi incognite ci sono, ma abbiamo gli strumenti per affrontarle. Macchina bellissima, speriamo si comporti bene in pista. Dita incrociate».