Mercedes lascia la Russia: la società ha venduto lo stabilimento di Mosca

Mercedes-Benz Manufacturing Rus, il ramo russo della Mercedes-Benz AG, ha venduto lo stabilimento di assemblaggio auto di Esipovo, nella regione di Mosca, alla holding di concessionari Avtodom. La società tedesca che a fine 2012 aveva stimato i propri asset nella Federazione in 2 miliardi di euro, esce così totalmente dal mercato russo. Come scrive il quotidiano economico-finanziario Kommersant, è difficile valutare l’accordo vista la crisi del mercato automobilistico in cui i beni vengono ceduti per pochi rubli. Secondo alcune indiscrezioni lo stabilimento ora produrrà macchine cinesi. L’intesa potrebbe inoltre comportare l’opzione per la società di riacquistare lo stabilimento dopo un determinato periodo di tempo. Mercedes è la terza grande casa automobilistica straniera a lasciare la Russia, dopo Renault e Nissan che avevano trasferito i propri beni allo stato.

Lo stabilimento era stato inaugurato nel 2019 e ha una capacità produttiva di 30 mila auto l’anno

Lo stabilimento Mercedes di Esipovo, con una capacità produttiva di 25-30 mila auto l’anno, era stato inaugurato nel 2019 con un investimento di 19 miliardi di rubli (310 milioni di euro). Dopo un periodo di crescita, nel 2021 le vendite in Russia erano aumentate dell’11 per cento a 43.011 veicoli – all’inizio di marzo, dopo l’invasione dell’Ucraina, l’azienda tedesca aveva interrotto la produzione di automobili nella regione di Mosca e le importazioni in Russia. Tra l’altro a causa delle sanzioni è vietato l’import di auto da più di 50 mila euro dall’Ue e di tutte le auto dagli Stati Uniti. Inoltre, le misure rendono praticamente impossibile la fornitura di componenti. Secondo i risultati dei nove mesi di quest’anno, le vendite Mercedes sono diminuite del 73 per cento, arrivando a 9,1 mila unità.

Il nuovo proprietario è il gruppo Avtodom di Andrei Olkhovsky

Ora il nuovo proprietario dello stabilimento è il gruppo Avtodom, specializzato in auto di lusso. La holding appartiene ad Andrei Olkhovsky. Classe 1974, mosso i primi passi imprenditoriale nel commercio e nella lavorazione dei metalli e nel settore aeronautico. Nel 2010 ha sviluppato le proprie attività nell’edilizia, della produzione di materiali di costruzione e nel Real Estate. Tre anni dopo è entrato nel settore automobilistico e nel 2019 è diventato direttore generale della Avtodom. Il primo progetto è stata l’apertura di una concessionaria extralusso di BMW- La Avtodom Boutique Shmitovsky – a Mosca.